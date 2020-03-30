新冠肺炎│一家七口確診獨遺英短在家　40天後家中出現超熱鬧一幕

新冠肺炎疫情持續，但也有部分幸運的患者經治療後成功康復，平安回家。日前武漢一個家庭在康復出院後，隨即收到英國短毛貓送上的「大禮」，打開家門後發現貓貓竟獨自誕下了4隻幼貓，並把牠們照顧得妥妥當當。

英國短毛貓「樂樂」雖然僅得兩歲，但在不久前已成為4子之母，讓飼主們大吃一驚。樂樂的飼主是個居於武漢的七口家庭，全員均不幸在農曆新年前確診武漢肺炎，須強制住院，早前才終於康復出院。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

英國短毛貓「樂樂」雖然僅得兩歲，但在不久前已成為4子之母。（梨視頻）

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當男飼主得知全家人均確診後，曾考慮找人上門照顧樂樂，但因唯恐感染他人，最後還是打消了這念頭，無奈下只得遺下樂樂獨自生活了40多天。他們早知樂樂的預產期將至，還預先在家中搭建了產房，及打開了兩包共24磅重的貓糧，以便牠進食。

另外，因他們一家在露台養有魚及龜，缸內有不絕的乾淨水可供樂樂飲用。飼主表示，原本早已安排好為貓貓接生、調理、「坐月」等事，可惜因肺炎而無法如期進行。

其後，女飼主首先康復出院，她回到家後才驚覺家中多了4隻初生小貓，而貓媽媽樂樂則消瘦不少。女飼主隨即把係喜訊分享給家人們，包括其丈夫，他坦言數條小生命的降臨令全家感到有希望。他補充指，雖然魚缸的魚被樂樂吃掉，但幸好烏龜們仍健在，一家人總算比之前熱鬧。

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