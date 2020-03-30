【萌寵充電站】 爸媽到托兒所接柴犬放學　打開手冊見老師暖心話

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 柴犬Malao性格超親人，由於時常在人們身邊打轉，讓牠有點忘了怎樣跟狗狗相處，於是爸媽決定帶牠到狗狗的「托兒所」，讓牠學習狗狗相處的禮儀。沒想到，老師卻在手冊上寫了一段暖心話。

照親人的柴犬Malao，早前曾經到托兒所學習跟狗狗相處。（Instagram圖片：malao0513）

台灣有隻超親人的柴犬Malao（又名：小麻荖），牠從小跟爸媽一起生活，令牠誤以為自己是人類，不懂得跟其他狗相處，每次看到其他狗狗都會感到緊張。所以爸媽便決定送牠到「托兒所」，讓牠學習如何跟狗狗們相處。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽媽把Malao從托兒所接回家時，老師把她叫住，還遞了一本手冊給她，「小麻荖今天第一次來毛逗（托兒所），又興奮又緊張，看到年紀很大的同學會熱情上前，但會惹牠們生氣。看到3、4歲的同學哥哥們反而會害怕不敢造次呢～」手冊上，被老師寫上滿滿的記錄，令媽媽感到非常暖心！

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「第一次去托兒班，居然還有聯絡簿。」媽媽把Malao上托兒所的情況分享到facebook群組「柴犬司令部」，吸引了近5千網民點讚，有人留言指：「很貼心，這樣媽媽可以隨時知道寶貝的狀況好不好」、「調皮搗蛋都被看光了！」、「成績不好不敢給家長簽名」、「好可愛唷！店家好用心」、「說不定過陣子要開始寫作業了」。

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無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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日本有隻超肥美的白柴「Latte」，牠憑著一張圓潤的臉，成功取得網民們的芳心。最近，飼主便上載了一張Latte搖頭的照片，令牠可愛型像瞬間崩潰。

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日本這隻貓咪同樣可愛！牠跟咸蛋超人還有個窩心的小故事。

日本插畫師成島真衣在2015年遇上一隻被遺棄的小橘貓「Koma」，為了安撫牠的情緒，讓牠早日習慣新環境，主人在Koma身邊放了一個咸蛋超人模型，更意外拍下很多窩心的照片。Koma現在已經三歲多，牠仍然會跟咸蛋超人形影不離。

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