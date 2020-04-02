新冠肺炎│變色龍隊長示範防疫洗手　網民驚呼：動作跟人類一樣！

新型冠狀病毒肺炎COVID-19在全球爆發。為避免感染相關病毒，人們想盡辦法抗疫，戴口罩、洗手已經成為人們的日常生活的指定動作。 勤洗手的意識還入侵寵物界！外國有隻名為Zeke的變色龍最近便成為了「防疫小隊長」，帶領主人一起「洗手、洗手、洗手」！

「洗手、洗手、洗手！」變色龍Zeke拍片提大家要勤洗手。（Instagram圖片：@zeke.the.chameleon）

「我家的Zeke很樂意提醒大家洗手的重要性。」外國有位主人Elizabeth Ann Poe上月中（3月22日）在facebook上載了段愛寵Zeke洗手的影片。不過，她所飼養的「寵物」有點與別不同，是隻變色龍。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

影片中，Elizabeth打開了廚房的水龍頭，並把Zeke帶到洗手盆前。Zeke看到水柱後，便緩緩伸出左手，牠把手放在水柱沖洗一會兒後，開始緩緩伸出右手，並在水中搓揉雙手，前後整整洗了30秒！主人帶牠離開時，牠才依依不捨地收回雙手！

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45萬網民齊轉發

主人Elizabeth把這段洗手影片放到Instagram、facebook，令Zeke瞬間在網上爆紅！吸引接近7萬人讚好、45萬次轉發，部份留言指出：「牠超可愛！」、「變色龍也懂得洗手？」、「看到這影片後，你還不去洗手？」、「連變色龍也怕受感染！」、「真的洗了30秒！」、「牠是防疫小隊長！」

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