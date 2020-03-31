【流浪貓】墨西哥白貓見人即撒嬌　溫柔背後正策劃世絕大陰謀

流浪貓咪無家可歸，但牠們自有生存的方法。這隻白色流浪貓，便以迷人眼神，加上溫柔視線等撒嬌手段，逼使路人替牠買零食。故事結尾更是驚喜，這隻白貓在騙路人期間，更意外找到一個溫暖的家。

就是這隻尾巴短了一截的流浪白貓，早前每天在雜貨店門外，要求路人買零食給牠。（fb@Tania Sants）

這隻來自墨西哥的白色浪貓，被網民經常見牠在一家雜貨店門外徘徊。每當有人走近時，貓咪便會靠過來，然後威逼利誘的，誘導路人推門進店，最終買零食給牠吃。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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居住在墨西哥的Tania Sants，她便留意到這隻白色浪貓。已不止一次，她看到貓咪獨自坐在路旁，當有人要去雜貨店買東西時，貓咪便會趨前。究竟貓咪想做什麼呢？這引起了Tania的注意。

貓咪就停留在這裏，央求路人買零食給牠。（fb@Tania Sants）

於是Tania決定親自上前，看看這浪貓究意在忙些什麼。當靠近貓咪後，她驚訝地發現貓咪在引領她走到雜貨店。在她推門進內時，白貓更一馬當先搶前帶路，甚至用身體阻擋她的去路，以便順利帶她到特定區域。

當貓咪停下時，Tania發現自己身處在寵物的零食區。於是乎，很自然地Tania買了些零食，並打開了給貓咪吃。

聰明流浪貓的計謀

第二天，Tania再路經雜貨店前，但卻看不到貓咪，於是她走進店裏，毫不意外地，原來白貓就在零食區前。當Tania和雜貨店職員聊天時，她才知道貓咪幾乎每天都來店裏，要求陌生人買零食給牠，然後便離開店舖。

令Tania擔心的是，如果沒人肯買零食給貓咪，牠會餓着嗎？牠是放養的嗎？牠的主人就在附近嗎？

過了幾天，Tania再次路經雜貨店時，她又看到這浪貓。於是決定要把這聰明貓咪的行為拍下來，與網民一起分享。在替貓咪買零食後，她更想知道貓咪是否有人養的，於是靜悄悄地跟着貓咪。

Tania表示會好好照顧這貓咪，不再讓牠受苦。（fb@Tania Sants）

覓得永遠的家

最終，這貓咪只是走到空曠的地方，然後便躲了起來。看來牠只是一隻流浪無家的貓咪。Tania見牠可憐，於是決定把牠帶回家飼養。「沒人知道這貓咪流浪了多久，但在街頭覓食一點也不容易，而且牠的毛髮凌亂，尾巴末端失去了一小段，但這無減牠的可愛。」

有家的生活，就是不一樣。（fb@Tania Sants）

以防萬一，Tania還多次向雜貨店職員查問，有沒有人來找貓咪。因為如果貓咪有主人，她一定會把貓咪歸還。但職員指沒有人來找貓咪，甚至感謝她把貓咪帶回家，因為有些客人實在不喜歡被貓咪打擾。

現在，貓咪不用再走到商舖前，要求陌生人買零食給牠。因為牠已有一個稱職的貓奴伺候，有一個永遠的家。

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