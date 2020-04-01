【愚人節】整蠱主子慘被揭穿　貓奴狗奴自作自受　7大結局神反轉

今天是4月1日愚人節。 過去有不少貓狗奴想盡千方百計來「扮暈」、「扮死」、「扮遇溺」，想測試主子對他們的愛。不過聰明的主子又豈會輕易就犯？牠們還用意想不到的招數回應奴才。這些貓狗奴獲得主子的「厚愛」後，看來也不敢再胡亂作弄主子了。看完以下7個自作自受的例子，相信大家都不敢再作惡了。

狗狗：「想作弄我？沒那麼容易！看我出招吧！」（Unsplash圖片：Stanislav Rabunski）

貓狗奴跟主子言語不通，實在難以理解牠們的情感，有不少貓狗奴為了測試主子的愛，想盡千方百計製作出各種意外，當中包括「扮暈」、「扮死」、「扮遇溺」，看看主子會否關心自己。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

尊貴的主子亦非省油的燈，又豈會被貓狗奴蹩腳的演技騙到呢？這次精選了7大主人測試主人愛意，結局卻神反轉的故事給大家，希望大家在愚人節能輕輕鬆鬆大笑一遍！

▾▾▾貓狗奴想作弄主子，最終自作自受！點撃圖片放大：看爆笑故事▾▾▾

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這些貓狗奴大概吃了豹子膽，連主子都夠膽捉弄，幸好他們最後都得到教訓！大家千萬不要模仿！

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