女貓奴網上發表「棄養文」　一句話扭轉局勢　網民全笑翻

棄養是個絕不可取的行為，要是有人在網上表示有棄養念頭，總會引起一片謾罵聲。然而，早前一位貓奴在網上表示有意棄養，不但沒有招來罵戰，反而惹笑了過萬名網民，全因她的棄養對象比較特別。

網民Kerry上月在網上發文，分享老公與愛貓「屁妹」的照片，並表示因「他的出現導致我跟我的另一半感情出現問題」為由打算棄養。就在網民齜牙咧嘴準備怒斥Kerry之際，貼文中的一句「今年36歲，男生」令眾人恍然大悟，才意識到她想棄養的其實是老公。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

豹貓「屁妹」現年6歲。（受訪者提供）

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Kerry在該則貼文中寫道：「已經嘗試了五年還是沒有辦法相處融洽，只好忍痛送養。個性溫順，很親人親貓親狗，聽得懂人話，有時候叫的來有時候叫不來。預防針已經打完，抽血報告也沒有問題很健康。今年36歲，男生，每餐都吃鮮食開銷有點大，請慎重考慮，希望可以幫他找一個好人家」，隨即吸引過萬人讚好，網民們都被Kerry的另類棄養文逗笑。

愛貓「移情別戀」老公

Kerry接受《香港01》訪問時指，她自6年前開始飼養屁妹，一年多後就認識了現任丈夫，二人在去年婚後才一起搬到新加坡住。自屁妹和她的老公見面開始，就變得尤其愛親近她的老公，幾乎是可形影不離，她笑言：「所以是我老公介入我跟屁妹，為了拯救我跟屁妹的感情，只好把老公送走。」

Kerry笑言：「所以是我老公介入我跟屁妹，為了拯救我跟屁妹的感情，只好把老公送走。」（受訪者提供）

網民們反應熱烈得令Kerry大感意外，爭相（受訪者提供）在貼文下留言，「為什麼沒絕育」、「一直都裸體嗎」、「絕育後記得剪耳，比較好識別」、「鮮食好貴的，他能接受吃乾糧嗎」、「貓貓的眼神是在說誰才是該被棄養嗎」、「36歲其實直接野放好了，他應該能自理」。

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