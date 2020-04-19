橘貓小鮮肉「另類發育」慘變肥大叔　網民高呼：是同一隻嗎？

受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）影響，人們都減少外出、避免社交活動，就連貓狗也受到波及。 澳門有隻橘貓偶爾會跟隨主人外出散步、做運動，不過在疫情影響下，牠只好留在家裏，結果越吃越胖，變了一位肥大叔！

當年的小鮮肉，今天已經......（受訪者提供）

十隻橘貓九隻胖，餘下那隻......正發育。相信大部份貓主都同意，橘貓身上的確有著肥胖基因。澳門橘貓「得宜」也不例外，牠目前只有8個月大，才剛剛踏入成貓的階段，身型已經像隻兩歲的成貓！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「牠成長的過程快了一點，只用了半年就長成這樣子。」爸爸阿Ben接受《香港01》訪問指，以前也養過貓，卻沒有得宜成長得那麼快，「牠平日都是吃罐罐和乾糧，還有一點點零食，我覺得食量還算正常，不算太多。不過，牠很喜歡向我們討零食。」

得宜：「騙案什麼的，實在太沒禮貌了。」（受訪者提供）

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「牠喜歡站在窗邊看風景和路人。」得宜好奇心超強，所以爸爸阿Ben在新冠肺炎疫情爆發前，偶爾會帶得宜外出逛街，順道舒展一下筋骨，但最近受疫情影響，得宜都被迫禁足，爸爸也笑說：「疫情期間，不能外出玩耍，結果在家暴飲暴食，結果食量比以前多了。」連身型也不例外！原本可愛的小鮮肉，現在竟變了肥大叔！

爸爸把得宜的照片放到facebook群組「天下貓貓一樣貓群組」，短短一天已經吸引了近5千網民點讚，不少網民都感到非常驚訝，更留言問：「真定假？」、「是同一隻嗎？」、「騙案！」、「幸福肥」、「好像自暴自棄」、「騙徒的手法層出不窮」。

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