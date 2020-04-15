【好人好事】別人靠抖音賺錢　大媽直播幫流浪貓扭轉一生命運

流浪貓咪都希望有一個永遠的家，但近期新冠肺炎COVID-19肆虐，少了人外出，令領養貓咪的情況也受影響。上海阿姨為了讓貓咪盡快能覓得好家庭，決定用直播方式宣傳，結果反應極佳，1個月內已有10多隻貓咪被領養走。

在抖音上開直播，結果反應不俗，收到許多人查詢想領養貓咪。（微博@澎湃新聞）

自新冠肺炎COVID-19爆發後，不少貓狗領養機構與組織都表示，領養情況大受影響。但在上海，夏阿姨卻想出了靠直播來宣傳領養訊息，並得到不錯的反應。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，夏阿姨如何用抖音來宣傳領養訊息】

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生活在上海市黃浦區的夏阿姨，多年來都一直在救助流浪貓咪，會收留並替牠們找合適新家。但疫情爆發後，過來找她領養的人明顯減少了。

做直播不求名利全心為貓

夏阿姨一心只希望流浪貓咪盡快有新家，於是聽從朋友的建議，用直播方式來宣傳。雖然一開始時只有10多人在觀看，但經過多次嘗試，看直播的人越來越多，而夏阿姨也收到不少希望領養浪貓的查詢。

雖然不少人想領養貓咪，但夏阿姨堅持在領養前，一定要符合她定出的領養資格。

1.領養者要是上海市居民、2.有固定居所、3.家裏要裝好紗窗、4.要有穩定收入、5.如果與父母或朋友同住，要預先得到同意、6.領養別棄養、7.要替貓咪絕育、8.有病要帶貓咪看獸醫、9.不能因結婚懷孕等原因棄養、10.如有特殊情況，可把貓咪退還，不得轉手轉送轉賣、11.要定期與貓咪合照，並傳給她。

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