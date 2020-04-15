元朗唐狗疑車禍亡　90歲紙皮婆婆未趕及道別　急尋這重要「遺物」

元朗一頭唐狗日前車禍身亡，飼主婆婆主要以執拾紙皮維生，幸得街坊幫忙才順利為狗狗善終。然而，因婆婆並沒智能電話為狗狗拍下日常照，所以狗狗的骨灰龕上照片一欄仍然從缺。熱心街坊因此伸出援手，向附近居民急尋狗狗的正面照，完成婆婆的心願。

上週五（10日），一頭黑色唐狗在元朗一帶不幸遇上車禍身亡，其飼主為一名90歲的婆婆。婆婆在數名善心街坊的幫助下為唐狗「黑黑」善終；惟因婆婆從未為黑黑拍照，致牠的骨灰龕上欠缺一張正面照，於是有熱心街坊決定替婆婆在網上求助。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（受訪者提供）

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有份協助黑黑善終的義工Karen已認識了婆婆數年，她指婆婆已飼養黑黑十多年，黑黑平時會自行在附近散步，到了晚上就會回婆婆家休息。她引述婆婆表示，上周五晚黑黑遲遲未回家，因此婆婆與附近街坊一同外出尋狗，其後在馬路旁的草叢發現奄奄一息的黑黑。婆婆知悉愛犬死訊後崩潰痛哭，後來在街坊們和Karen的幫助下才順利為黑黑完成後事，然而發現欠了一張黑黑的正面照。

收集狗狗生前照予婆婆留念

因婆婆經常帶著黑黑在元朗公園一帶執拾紙皮，故不少街坊均曾見過他們的蹤跡。有見及此，街坊Carrie決定在網上發起號召，呼籲附近居民分享黑黑的正面照，好讓牠的骨灰龕上能有其相片。

街坊們看見貼文後毫不吝嗇幫忙，Karen表示，現已選出適合放在骨灰龕上的相片，但仍希望街坊能踴躍提供相片，因她準備把收集到的相片都送予婆婆留念。如有黑黑照片者，可按此透過Facebook聯絡Carrie。

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