太壞了吧？爸爸為橘貓脫內褲　露出粉嫩大肚腩

各人也有不同的睡覺習慣，有的人喜歡穿睡衣，有的人喜歡裸睡，想不到原來貓貓睡覺時也有不一的喜好。日前一名貓奴分享掀開主子被鋪的影片，網民們看到後瞬即爆笑，全因被鋪下的主子居然「沒穿內褲」！

兩歲的橘貓「巧虎」日前被飼主阿謙「出賣」，將牠睡覺的影片分享至網上，令數千名網民不禁爆笑。影片中的巧虎原本蓋著被子，但隨即被阿謙伸手拉開，露出牠沒有毛髮的下半身，看起來彷彿沒穿內褲般，非常赤裸。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（受訪者提供）

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阿謙解釋指，其實巧虎下身的毛髮是因曾進行尿道結石手術而被剃去，所以牠手腳及尾巴的毛髮並不受影響，只得下半身露出了一大塊粉嫩的肌膚。手術已過去3個月，巧虎的毛髮卻遲遲未長回，阿謙雖然感到不解，不過並不討厭這個可愛的造型，「因為牠（巧虎）本來就調皮，很適合牠。」至於當事人巧虎似乎絲毫沒意識到被脫去「褲子」，心情完全沒受影響，一如往常般活潑調皮。

沒有了毛髮的遮掩，巧虎圓潤的身材一覽無遺，阿謙亦趁機大爆牠體重高達7.2公斤，貪吃的牠更經常吃光伙伴們的剩菜，「家中其他3隻若不吃了，巧虎會把每個碗都掃空。」網民們看到巧虎的新造型均忍俊不禁，「看起來蠻涼爽的」、「不尊重貓權，要打格仔」、「這隻烤雞下面沒有熟」、「別人毛澎是虛胖，這個沒毛是貨真價實的胖」。

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