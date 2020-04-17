【雪橇犬】救命啊！我被椅子追殺　二哈下秒連椅帶手袋掉進釣蝦池

談及最傻的狗種，相信非雪橇犬莫屬，全因牠們常常都能做出意想不到的傻事，令主人傻眼。 前天（4月15日）有雪橇犬跟著媽媽到釣蝦場玩耍時，竟然突然找狂跳進釣蝦池，順便把媽媽的包包都拖進水裏，所有東西都濕透。而牠做出這樣的行為，竟然是因為被追殺？

雪橇犬跳進釣蝦池？（facebook圖片：歐熊釣蝦場）

台灣的歐熊釣蝦場昨日（16日）在facebook分享了一段閉路電視片段，影片中看到有隻雪橇犬在釣蝦場驚慌亂奔，最終還跳進釣蝦池！到底發生什麼事呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

原來媽媽釣蝦的時候，把雪橇犬的牽繩捆在椅子上。不過，釣蝦場的椅子易於移動，又非常輕便，豈會困住體型大的雪橇犬呢？媽一個不留神，雪橇犬就轉身想去玩，結果悲劇就要發生了！

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由於雪橇犬的牽繩捆綁在椅子上，所以牠動身離開時，椅子亦尾隨牠背後。在雪橇犬的眼裏，自然會覺得椅子正追著牠，於是跑快一點擺脫它，結果牠跑得越快、椅子「追」得越快，無計可施之下，牠決定要跳進池裏「避難」。

雖然媽已經立即趕上前迎救，不過還是擋不住雪橇犬的傻勁，只能眼看牠帶著椅子一起跳進蝦池，連帶她的手袋、個人物品，全部都浸到全濕！

二哈的正常技能之一

「帶毛孩來要顧好阿…」釣蝦場把雪橇犬跳池的閉路電視影片放到facebook跟網民分享，結果不到一天就獲得超過4千名網民點讚，部份眼利的網民留言指：「牠被自己的椅子嚇到開始逃竄」、「牠其實是被倒下的椅子給嚇到的」、「二哈的正常技能之一」。

也有網民推敲狗狗為何會綁在不牢靠的椅子上：「主人應該坐著，然後站起來，被二哈逮到機會」也網民留意到椅子上的包包，留言指：「那個包毀了，裏面的東西都沉底了」、「結果包裡好多蝦」、「看誰可以把包釣起來」

【雪橇犬這麼可愛，真的是人見人愛。點擊圖片放大看，雪橇犬含情脈脈地照顧家中新成員】