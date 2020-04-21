半年前媽輕鬆單手抱「小熊」自拍　半年後成長超快險抱不動

毛孩的壽命比我們短，因此成長速度亦相對較快，在毛孩身上一年已可出現翻天覆地的改變。外國一名飼主約半年前迎來了一位新的家庭成員，當時嬌小的幼犬轉眼間卻變成了無法單手抱起的大狗，變化令人驚訝。

年幼的狗狗Osiris在去年11月遇上現任飼主，展開了牠的新生活。牠的飼主隨即在鏡前和牠合照留念，當時牠的身型仍十分嬌小，飼主能輕而易舉地單手將牠抱起。豈料，在半年後這個場景已不復再，皆因Osiris的體型已成長不少。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗Osiris在去年11月遇上現任飼主，展開了牠的新生活。（Instagram@littlebearosiris）

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Osiris是德國牧羊犬和金毛尋回犬的混種，當時僅得6周大的牠雙耳摺起並垂下，頭部顯得圓滾滾，表情可愛無邪，配上短小的四肢和一身棕色的毛髮，驟眼看就仿似是一頭小熊般。

然而，飼主近日再次分享與Osiris的合照，雖然地點、人物、姿勢均與上一張照片相同，但Osiris的體型已判然不同！在這短短半年間，Osiris長大了許多，飼主也無法再單手抱起牠，只得勉強將牠環抱在胸前，對著鏡子自拍合照。本來柔弱的小熊已蛻變為健碩的大熊，似乎強壯得能保護飼主了。

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