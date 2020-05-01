【領養狗】遭棄唐狗遇車禍近乎癱瘓　熱心女堅信三隻字扭轉牠一生

生命很脆弱，有時卻強韌得超乎想像。唐狗「小花」多年前被飼主遺棄，後更遇上嚴重車禍，導致後腳癱瘓。就在人人也認定小花的生命已走到盡頭時，Pinky出現並將牠從鬼門關前拉回來，耗盡時間心血陪牠走這段復康之旅，背後的信念原來只得簡單三個字。

唐狗「小花」和飼主Pinky的故事由一個負心鄰居開始，小花本來由Pinky的鄰居所養，但7年前的某天這位鄰居突然遷走，剩下不知所措的小花。自此，Pinky便與小花結下不解之緣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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Pinky起初嘗試收養小花，用狗繩讓牠習慣待在新家，但小花多次咬斷繩子表示抗議，最後Pinky只得妥協改以放養形式照顧牠。約兩年後，小花突然失蹤了數天，原來是牠不幸遇上車禍。Pinky及家人在3天後才找到牠，當時牠身上的輪胎痕跡清晰可見，多個部位嚴重受傷，包括頭蓋骨凹陷、後腳癱瘓、肋骨斷裂等。獸醫見狀也建議安樂死，免受多次手術折磨，但Pinky不忍就此放棄，不忿道：「牠拼命想活著，我怎麼能讓牠死！」

憑信念令癱瘓狗重新站起來

小花最終沒有動刀，僅靠著打針、吃藥及物理治療等方式進行復康，情況緩慢地漸見起色。Pinky坦言全靠心底的「使命感」促使她咬緊牙關，從對復康治療一竅不通，到現時對各種按摩護理均非常熟練，每天埋頭清洗各種用品。一路走來，她經歷了無數個痛苦無力的時刻，但她從沒打算放棄，笑說「想讓牠們無慮地過日子。」現在小花的後腿已比當時強壯不少，甚至已能長期站起來。

看著牠臉上那幸福滿瀉的笑容，又怎料到牠曾經歷過那些痛不欲生的磨難。也許Pinky無法完全治好小花身體上的傷痕，但可以肯定的是，小花內心的創傷早已被她撫平。

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