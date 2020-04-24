田蕊妮愛貓富貴住豪宅 為主子打造高質生活 寵主可靠智能法寶…

早前田蕊妮宣布正式離開TVB，不過完約的她生活似乎更忙碌，除了忙著在大埔豪宅以美食招呼好友，煲劇健身、陪老公杜汶澤打機，愛貓成痴的田蕊妮當然終日服侍主子Momo！ Momo的1,600呎豪宅生活，沒有其他貓爭寵，固然令人葡萄，但原來即使住在蝸居，以下介紹的寵物家品也可為主子打造貴族生活！

田蕊妮兩夫婦對Momo鍚到燶！（杜汶澤@FB）

田蕊妮：Momo性格似狗仔！

金吉拉Momo外表優雅，但性格原來非常「痴身」愛撒嬌！田蕊妮曾表示Momo每天都要跟人睡，更執意夾在她和杜汶澤中間睡，又喜歡和她玩耍，認真「嗲到暈」，連田蕊妮也不禁說Momo「好像狗仔性格」！

更多Momo的萌照

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編輯推介︰智能飲水機、餵食器 按犘機$100有交易

每個貓奴都希望主子健康開心，雖然不是人人有1,600呎豪宅，但總可入手些小法寶，令貓咪享受貴族生活。

比如貓咪普遍有飲水量過少問題，很多動物義工都會建議購買流動飲水機，以新鮮活水吸引貓咪飲用，預防患上腎結石和腎衰竭；另外長期少運動也會造成肥胖，假如無法騰出空間放貓跳台，安裝牆架也是貓咪走走動動的好方法！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/24）

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