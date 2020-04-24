【領養狗】比特犬每天都要緊抱媽　心酸經歷令牠常怕「再失去」

沒有人喜歡孤獨，動物也一樣。 美國有隻比特犬懷疑被主人遺棄，最後流落收容所。禍不單行的是，收容所因空間不足，欲把牠人道毀滅。幸好，有好心人及時收養了牠。 牠重過新生後，時常都會黏在主人、抱著主人，跟牠形影不離。

比特犬Russ喜歡手抱著主人睡覺（facebook圖片：Kayla Filoon）

3年前，Kayla Filoon在收容所遇到4歲比特犬Russ，牠是隻很親人的狗狗，而且懂得很多基本的指令，例如Sit、Stay，令Kayla推測Russ曾經是寵物犬，輾轉流落到收容所。Russ被市民發現時，身體狀況欠佳，當時牠只有40磅，而且牠的尾巴和耳朵上都沒有毛髮。「雖然牠是流浪狗，但應該曾經受到虐待。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Kayla時常到收容所做義工，主動帶收容所的狗狗去散步，帶牠們接觸更多外界的事物。她帶Russ去散步時，花了5分鐘就愛上了牠。「牠是一隻很可愛的狗，牠散步的時候非常黏人，即使在庭院也跟在腳邊，而且其他狗起哄時，牠絕對不會跟著亂叫，是隻很乖的狗狗。」

所以當她知道收容所的空間不足，準備要把Russ人道毀滅時，她翌日下課便飛奔到收容所辦理領養手續，決心要讓Russ成為她的家人。

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Russ看來也很喜歡Kayla成為牠的家人，牠時常都會跟在Kayla身邊，甚至會抱著她、陪她做作業，「我把牠的床放在旁邊，但牠並不想躺在那裏。假如我躺下來，牠便會把頭放到我手臂上，或是躺在我胸口。」

Kayla看著如此親人的Russ，認為收養牠的決定非常正確，「Russ是我遇過最懂得感恩的狗了。」

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柴犬錢錢因曾經兩度遭人遺棄，令牠產生了很強的警覺性。稍有風吹草動，牠就會馬上醒過來，爸爸為了改善這個問題，想到一個暖心的方法，令牠從此能秒速進夢鄉。現在即使在錢錢身邊經過，牠仍然會呼呼大睡！

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