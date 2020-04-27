【領養貓】貓咪目光一秒也不敢離開爸爸　只因牠怕會「再次失去」

領養貓是一生一世的事，一次棄養便足以影響牠們一生。外國有網民便分享了他新領養貓咪的故事，他發現帶貓咪回家後，這貓咪無時無刻都緊盯着他，像是監視着他一舉一動。但網民心酸表示，這貓有着悲慘過去，牠緊盯着是怕主人再次不要牠。

被這麼熱情的目光緊緊盯着，網民起初感到有點不自然。（imgur@Theacaciasteph）

毛孩也是有感情的動物，任意棄養會令牠留下不可磨滅的悲痛。外國有網民便分享了他領養貓咪的故事，指這貓咪每一刻都盯着他，一副憂心忡忡的樣子。網民認為背後原因，是因牠曾被棄養。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，這貓咪背後的故事】

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貓咪Wilbur被網民新領養回家，但這貓咪有個很奇怪的行為，就是無論網民去到哪裏，在做什麼，都要緊緊看着，不容許視開牠的視線範圍。

當網民在和其他貓咪互動時，抬起頭時便看到貓咪Wilbur的目光；就算是看電視，玩電子遊戲也好，都會被一對熱情的目光注緊緊視着。Wilbur總是眉頭深鎖，憂心忡忡的樣子，惹人憐憫。

網民和收容中心職員聯絡過，得知Wilbur是被人棄養後才被收容中心救起。貓咪之所以無時無刻都看着網民，好像只是少望一秒，網民便會從此消失！網民猜測這是貓咪Wilbur被棄養的後遺症。

現在Wilbur已適應新家，牠的新玩具是這雙涼鞋。（imgur@Theacaciasteph）

雖然被這雙熱情目光注意着會有點不自然，但網民表示他會好好待Wilbur，無論如何也不會棄養牠。

希望有一天牠看着我的時候，是因為牠很愛我，很想和我互動，而不是擔心憂慮再次被棄養！

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