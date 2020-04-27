貓仔3年狂增肥肉　身型超進化　比媽還要大一倍：再傳幾代變老虎

親子之間雖有血緣關係，但在外型上也未必完全相像，就如日本的這對貓母子。日本一名網民早前在Twitter上分享家中貓媽媽和貓兒子的對比照，當中後者的體型竟比前者大一倍，震驚一眾網民。

上週二（21日），日本一名網民在Twitter分享兩張兩隻愛貓的合照，意外引來近10萬人讚好。這名網民家中養有4隻貓貓，包括貓媽媽Abi（アビ）和3隻小貓，而當中年紀最幼的Tsumire（つみれ），體型卻比兩位哥哥、甚至比媽媽更巨型。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

看得出誰才是媽媽嗎？（Twitter@edamomo22）

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該名網民分享了兩張Abi和Tsumire合照，圖一中嬌小的Tsumire一臉稚嫩地趴在媽媽身上，但在圖二中Tsumire的身型已暴漲不少，體型比媽媽大整整一倍，光憑外表完全猜不出牠才是兒子，令該網民在帖文中崩潰問道：「牠們真的是親子關係嗎？」

據該名網民所指，貓媽媽Abi以前曾是流浪貓，後被他收養，而Abi腹中的3隻小貓也順理成章地留下來。Tsumire雖然是家中的老么，但體重冠絕全家，目前已接近8公斤，為Abi的兩倍。該網民又在網誌透露，Tsumire在僅得11個月大時體重就已飆升至5公斤。網民們看到Tsumire驚人的轉變後，也不禁笑言「是媽媽的愛令牠體型暴漲」、「難道爸爸是豹嗎」、「再傳多幾代，也許會變成老虎了」。

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