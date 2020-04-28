【慎入】金毛尋回犬拉奇怪黑大便　媽挖開糞見這異物秒崩潰

狗狗為食是常識吧！ 台灣有隻超級為食的金毛尋回犬「姆姆」，過去曾經吃過果核、瓶蓋、棉花、尿布、牙膏，就連狗狗毒物「巧克力」、「葡萄」都吃過，嚇得媽把所有東西都藏起來。沒想到，這天她竟然在牠的大便裏發現一坨黑黑的東西，翻開竟發現是......？

金毛尋回犬「姆姆」表示：「我咬呀咬呀咬，這是我的。」（facebook專頁：黃金姆姆Mu）

這狗被餓死鬼上身嗎？台灣有隻金毛尋回犬「姆姆」彷彿餓鬼上身，媽媽在牠的專頁分享亂吃的戰績，當中包括果核、瓶蓋、棉花、尿布、牙膏，只要能夠塞進牠口裏的，都能出現在牠胃裏......媽媽接受《香港01》訪問時指，「醫生照胃的時候，還說牠吃了滿多東西的。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「姆姆小時候不會這樣亂，以前不會偷吃桌上的東西，不過現在都會。」不管是不是食物，只要能夠塞進嘴裏，牠都會嘗試吞下去，就連狗狗的毒物「巧克力」、「葡萄」牠都曾經吃過，幸好媽及時發現，總算沒有帶來不幸。姆姆還試過玩瓶蓋的時候，把它吞下去，嚇得媽馬上帶牠到獸醫診所催吐，「之後，牠只要咬瓶子，我們就馬上收起來，垃圾桶也收起來，桌子不再放食物......」

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正所謂「百密一疏」，當媽媽以為把所有東西收起來，能杜絕姆姆這個怪行為時，這天散步卻發現牠的大便有異狀，夾雜了一團黑黑的東西，翻開後發現竟然是隻襪子，「我很習慣會看牠的大便，牠的大便一向都很健康，只是常常會夾帶些有的沒有的，像是衛生紙。」這次卻多了一隻襪子。

「我不知道是什麼時候吃的，因為我的襪子都是同款式、同顏色。」媽把姆姆吃襪子的事情放到facebook專頁「黃金姆姆Mu」，結果不少網民都對姆姆的鐵腸胃感到驚訝，大讚牠「太厲害了」、「好強大喔」、「姆姆是鋼鐵腸胃」，也有網民感到身受，指家中愛犬也會亂吃東西，「還有吃過鞋子」、「吃過棕刷」、「襪子、絲襪，在我家以前是家常便飯」。

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