狗狗走失6天　牠用這神奇方法回家　重逢時主人激動得哭出來

狗狗走失後，每過一天，牠能夠被找回來的機會就會越渺茫。相當幸運地，這隻來自貴陽的狗狗，牠走失6天後，竟然奇蹟地自行乘電梯回到家中。狗主與狗狗重逢一刻感動到當場流淚。

多妹懂得坐電梯回家，並成功找到家大門。（梨視頻）

這宗有趣的走失狗自行回家故事，發生在貴陽一個小區裏。在4月20日時，狗主磨先生帶狗狗多妹外出時，不慎被狗狗爭脫，並逃去無蹤。磨先生與親朋尋找多日都沒結果，但估不到的是，6天後狗狗竟然自行坐電梯回家了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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自狗狗多妹走失後，磨先生便立即印製尋狗啟事，並張貼到當眼位置，希望盡快找回。他也發動親戚朋友幫忙，從白天找到晚上，但一直音訊全無。磨先生表示，狗狗不見了，全家人的心裏都若有所失，很想念狗狗。

多妹這幾天是怎麼過的呢？（網上圖片）

幾乎已經沒期望底下，沒想到多妹突然自己走回家了！翻查屋苑監視器，發覺多妹與另一隻狗狗突然出現在屋苑，然後更隨其他居民乘電梯。當發現樓層不對時，牠又走回電梯裏，重複幾次後，最終找到家門並輕撞了大門幾下。

磨先生表示，實在難以相信狗狗懂得自己回家。這幾天碰巧下着雨，多妹滿身泥濘回家，更立即躲到桌子下，像是怕主人責罵。

別再亂跑，全家人都擔心你。

眼利的網民則發現，多妹回來時似乎還帶着另一隻狗狗。多妹逃走外出，可能是去談情了！「狗狗：我只是去談戀愛，你們慌什麼？」、「好聰明的狗狗」、「神奇汪星人」、「只是去做做運動，別緊張」。

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