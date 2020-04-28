警隊5年間9隻警犬病死　避答議員5大有關警犬聞催淚彈質詢

過去大半年示威活動不絕，警方多次帶同沒防具的警犬執勤，於前線直接面對催淚彈，引起坊間對警犬健康的關注。立法會議員譚文豪就早前的社會運動中，警犬出勤及健康狀況向警方提出書面質詢，警方回應指過去5年共有9隻警犬病逝，但對於有關示威活動的5條問題則一律籠統回答，拒絕透露詳情。

去年本港示威活動處處，警員被拍得多次帶同「裸裝」警犬出勤，激起大眾及動保團體的關注。早前政府向立法會提交政府部門來年預算，其中譚文豪向警方提出書面質詢，要求警方交代有關警犬在早前社會運動中「裸裝」出勤事宜，但警方對部分問題回避或拒絕公開資料。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（李智智攝）

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譚文豪議員向警務處提出多項質詢，內容主要分為兩部分，首部分為過去5年警犬的服役狀況及非自然死亡數字；第二部分則有關示威現場執勤情況，包括警犬應對催淚彈的訓練和裝備，及於示威現場的出勤次數。警方對第一部分回答詳盡，指5年來並無警犬無故死亡，病逝的警犬則有9隻，罹患病症包括腫瘤、腎病及臗關節問題等。

但對第二部分中的5條問題，警方一律無針對性回答。問題包括：

（1）警犬日常訓練是否包括應對催淚彈？

（2）交代有關指引或提供醫療報告證明警犬健康不受催淚彈影響。

（3）警犬是否由領犬員帶領執勤？

（4）如是，領犬員有否配戴防毒面罩；如否，原因為何？

（5）提供警犬2019年於示威現場出勤次數。

警方在回覆中避答上述問題，僅稱「警隊會因應行動需要及現場實際環境，適時及策略性地調派警犬配合前線工作，以維持公眾秩序及社會治安」，並指自去年6月起多次出勤中，「未有接獲警犬於執勤後不適的報告」，而出勤次數則因「涉及行動細節，不宜公開」。

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