新養小貓入屋首天即被大貓兇　寵主簡單一招讓兩貓瞬間有愛

所謂「人夾人緣」，其實貓咪們也不例外，能否成為朋友全視乎性格與際遇。網民沛沛飼養了一頭難以捉摸的貓咪，碰巧日前家中剛迎來另一頭小貓加入，沛沛本來十分擔心貓貓們無法和平共處，但翌日眼前一幕立即顛覆了她的想像。

台灣網民沛沛去年在路上遇上一頭流浪貓，隨即決定將牠帶回家，並取名為「Goya」，現時已9個月大。數天前，沛沛又再次收養了一頭僅一個月大的流浪小貓，為牠取名「添財」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

台灣網民沛沛數天前收養了一頭僅一個月大的流浪小貓，為牠取名「添財」。（Instagram@goya.0906）

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因Goya性格難以捉摸，沛沛起初頗擔心牠會欺負弟弟，但沒料到結局卻令人驚喜萬分。沛沛接受《香港01》訪問時表示，她在周日（3日）帶添財回家，Goya當時甚為不滿，不斷發出「哈——」的聲音威嚇被困籠內的弟弟。沛沛的媽媽見狀便故意嚇唬Goya，成功讓牠不敢靠近弟弟：「牠（添財）好髒喔！身上都是蟲！千萬不要靠近牠，蟲會跳到你身上。」

當添財洗完澡後，沛沛的媽媽隨即再向Goya訓話：「牠（添財）的媽媽不見了好可憐喔！你去看看牠。」說罷，Goya竟真的乖巧地走向弟弟，然後還一整晚守在弟弟的籠子旁，令沛沛驚訝不已：「原本哥哥都跟我們睡！」翌日，沛沛讓牠們嘗試親身接觸，弟弟添財更直接跳上哥哥Goya身上給牠一個熊抱，Goya意外地表現得並不抗拒。

沛沛看見眼前這幕大感驚喜及欣慰，「天哪！這是怎麼一回事？牠真的聽得懂跟牠說的故事嗎？怎麼突然變這樣？！」她其後補充指，Goya的改變也許與氣味有關，「我們都給弟弟用哥哥小時候用的東西，回來就先用哥哥的洗毛精，可能（弟弟）慢慢有沾染哥哥的氣味，慢慢（哥哥）就比較能接受。」

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