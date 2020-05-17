要脅不餵食就不可打機　黑白貓年半重6kg　白色內褲從XXS穿到變XL

嚴重懷疑牠的白內褲是XL碼。 近日有貓主分享貓咪近照，直指牠胖了超級多，身上的「白內褲」由XXS碼換成了XL碼，引起不少網民好奇，想看牠小時候的內褲照！媽接受《香港01》訪問時指，原來貓咪帶回家只有150克，不過入屋後一直要脅爸餵食，至一年半後牠已重達6公斤！

嚕嚕小時候有點像包尿布。（受訪者提供）

貓咪「嚕嚕」被媽帶回家時，體重只有150克，牠當時看起來非常瘦弱，令爸媽都感到心痛。沒想到一年半過後，牠竟然重達6公斤！身上穿的內褲更由XXS變成XL？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽媽劉小姐接受《香港01》訪問指出，嚕嚕有個壞習慣，肚子餓的時候，會去干擾爸爸打電動，「例如偷咬一下爸爸的小腿，或者跳到爸爸腿上背上。即使趕走了，下一秒就又偷襲爸爸。」爸爸受不任嚕嚕的騷擾，於是只要嚕嚕肚子餓，他就會餵食，久而久之就成為了胖嚕嚕。

嚕嚕的肚子原本有一片白色的毛髮，看起來就像穿了一條內褲，隨著牠越來越胖，牠的內褲好像變大了，就像從XXS變成XL！

嚕嚕身上有條可愛的內褲！（受訪者提供）

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吃不飽還會搶罐頭

嚕嚕還不止這樣！牠還會撿另一隻貓「朵朵」吃剩的罐頭！媽指出：「朵朵還沒吃完，嚕嚕就在旁邊一直盯著朵朵看，看到朵朵吃不下跑開，牠就衝上前去吃人家的罐罐。」而且嚕嚕不餓時就休息、睡覺，逗貓棒也是躺著玩，超級懶。媽媽慨嘆朵朵怎樣餵也只有4.5公斤，但嚕嚕已經增重到7.5公斤。

爸媽曾經想幫牠減肥，不過嚕嚕肚子餓就會不停騷擾大家。媽指出：如果睡前放的飼料太少，牠會又叫又哭一整晚。根本無法睡覺，只好起來幫牠放飼料。「少量多餐牠也無法。因為少量牠一下就餓了，會馬上又來偷咬人。」結果，嚕嚕不再繼續胖已經很好了。

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來自韓國的虎斑貓Manggo，牠憑著豐腴的身型成功吸引30萬名網民追蹤，在網路上超有人氣！而最為人所熟悉的，莫過於牠那個大叔般的坐姿！

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正所謂「有媽的孩子像個寶」。台灣有婆婆家裏養了隻橘貓「椪柑」，牠就像被寵壞的孩子，身型長得超豐腴。牠還超愛撒嬌，每天都會圍著婆婆打轉。每當婆婆看電視不理牠，牠還會使出超吸睛的「必殺技」，逼使大家把視線落在牠身上。

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