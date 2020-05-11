才剛剛與小黑建立感情　不足兩星期爸媽接最痛消息　心情跌進谷底

當我們把狗狗帶回家時，身上就多了一份責任，要承諾養牠一生一世，要為牠打點生活必的需品。可是馬來西亞KOL情侶，卻在把狗狗帶回家不足兩星期，就接到最痛的噩耗。才與小黑狗建立起感情，沒想到轉瞬已成訣別。

馬來西亞KOL情侶Jeff和Inthira，在2018年時曾經歷過喪狗之痛。新養的狗狗Hunter竟在注射疫苗後生病，情況急轉直下。在第二天更傳來噩耗，人狗已陰陽相隔。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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在YouTube爆紅的Jeff和Inthira，曾分享過一段影片，講述他們新帶回家的小黑狗Hunter故事。Jeff在拍片時表示，Hunter才4個多月大，在回家後不久，已發覺牠有咳嗽問題，而且一直流鼻涕，甚至出現嘔吐。

誤診枉送狗狗命

當時Jeff已向寵物店查詢，但店員表示這是正常，可能只是狗狗不適應。在5天後，Jeff按寵物店指示，帶Hunter到獸醫診所注射疫苗。他有向獸醫表示狗狗有嘔吐和流鼻涕情況，但獸醫認為沒問題，仍可注射疫苗。

與狗狗才剛建立起感情，但狗狗卻突然離開了。（youtube@Jeff & Inthira）

沒想到打疫苗後，Hunter的身體情況變得更差，牠不肯吃東西，鼻涕甚至是帶血，於是Jeff趕緊帶Hunter去看另一個獸醫。經驗查後，獸醫表示Hunter有肺炎，而且情況嚴重，要留院觀察。

Jeff滿心以為Hunter留院會有所改善，但第2天一早，卻收到最傷痛的惡耗，獸醫表示Hunter七孔流血，已經不治。

Jeff在片中說，「我當初錄這個影片，以為狗狗會沒有事情，或是一個很棒的過程...」，但沒想到這影片卻成為狗狗最後一次出現在鏡頭前。

未曾享受的幸福

事實上，Jeff早已為Hunter和家中的雪橇Panda準備好，他改造了後花園，希望能成為狗狗們嬉戲的地方。沒想到Hunter還未有機會使用，已經撒手人寰。在剛建立起感情，彼此互信後，卻沒有機會享受相聚在一起的快樂。

從一開始的陌生到熟悉，如今回想起來卻讓人心碎，在一起的日子雖然不長，但還是慶幸緣分讓我們相遇。 Jeff與Inthira

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