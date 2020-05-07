流浪狗臉上插滿刺險死　狗主要注意勿讓狗狗接近「牠們」

流浪狗每天都會遇不同的問題，需要自行想辦法解決。但有時候，牠們可能要人類協助。在美國賓夕法尼亞州，便有兩隻狗狗身受重傷，幾乎沒法走動。幸好有人及時聯絡動保組織將牠們救起，經獸醫檢查後，發現牠們曾經與箭豬大戰，所以才會傷得這麼嚴重。

這隻白色狗狗一臉愁容，牠一定很痛苦。（fb@Speranza Animal Rescue）

在美國賓夕法尼亞州Huntingdon County，有人在街上發現兩隻浪浪瑟縮一旁，上前探看才知受了傷，於是找來當地救援組織協助。獸醫表示狗狗全身都是箭豬的刺，要給狗狗止痛藥才能替牠們清理。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看這兩隻受傷的浪浪】

+ 2

動物救援組織Speranza Animal Rescue，在接到通知後，已即時派義工趕去。義工駕車花了2小時才到達，發現有兩隻狗狗都被箭豬刺傷，瑟縮在路旁顯得極度虛弱。

箭豬在保護自己時，會用刺來作防衛。

義工想帶浪浪上車時，但發現白色狗狗似乎連走動也有困難，呼吸也顯得很吃力，要將狗狗抱起帶回車上，並急忙送到獸醫處接受治療。

義工替黃狗取名為Murdock，白狗取名為Margaret。獸醫替牠們檢查身體，發現有脫水情況，當中Margaret更是全身都是箭豬刺，需要把毛剃掉才能清理好。

不少人見狗狗可憐，都願意捐款希望狗狗盡快康復。（fb@Speranza Animal Rescue）

由於刺太多而且陷得很深，獸醫要替狗狗使用抗生素與強效止痛藥，才能讓牠們情況穩定下來。現時兩隻狗狗已逐漸康復，但仍需留院觀察情況。

網民看到兩隻浪浪滿臉是刺表示心疼，不少人更願意贊助醫藥費，只希望浪浪盡快康復。但由於反應熱烈，Speranza Animal Rescue表示暫時已募集到足金醫療費用，並感謝各界人士的熱心捐款。

狗狗生命力頑強，給牠們機會，一定能給你驚喜。點擊圖片看另一個蛻變故事，本來是髒兮兮的狗狗，搖身一變成了大美女