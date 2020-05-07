泊停車場14天　司機回來遇3隻軟毛怪　用最可愛臉強迫收編

每逢冬天，各大社交平台都會流傳著一個訊息，就是記得在開車前，拍一拍車身，避免貓咪躲在裏頭，最終演變成意外。 近日有網民在社交平台發了一則帖文，提醒大家太久沒開車的朋友，記得要注意車的上下左右，全因為車上可能會藏了意想不到的驚喜。

14天沒開貨車，車上竟然多了3隻毛怪？（facebook群組：●【爆廢公社】●）

「別人是車子放到長草，我的車子是放到長貓！」網民曾秉洋在facebook群組「爆廢公社」發表指出，停車場的流浪貓不時會在他的貨車裏小便，這些他都忍下來了。最近，這些流浪貓還在他的貨車裏留下孩子？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「我也14天沒開車而已，就這樣！」他已經有14天沒有開車工作，他最近要去工作時，就看到有隻母貓從車走出來，結果他仔細檢查一下貨車，就發現有三隻小貓在車上。原來母貓趁他沒開車的日子，偷偷跑到車上生小貓！

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「我只是想提醒，太久沒工作的朋友，請注意您的貨車，上下左右。」他在社交平台發文，提醒工作同樣需要開貨車的朋友，太久沒開車記得要多留意一下，貓咪有機會趁沒人的時間，在車上做出意想不到的行為。

「小貓拜託不要用那種眼神看我。」他把故事分享到facebook群組「爆廢公社」，網民留言指貓咪這行為是「強迫收編」，還「恭喜被任命為鏟屎官」，不過他在留言指「家已經有3貓、2狗了」無法收養，不過會幫小貓處理後續。至於母貓，則會想辦法誘捕，帶去結紮。

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一名男子上周打算獨自露營，享受一個人的恬靜時刻，但抵達營地後竟被一群流浪貓包圍，更賴在他的帳篷附近不願走，強行「騎劫」了他的一人旅程。他將經歷分享至Twitter，引來數萬網民圍觀。

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有位貓主自從收養盲眼貓後，運勢馬上就變得超好，無論是任何抽獎，只要她參與，就必定中獎！而且工作也常遇貴人，有超好的發展，簡直就是隻招運貓！

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黑貓還是「送子貓」，原本患有不孕症的台女也因黑貓而懷孕。

黑貓經常被人標籤是不吉利的象徵，不過有貓主就要替黑貓平反，親身證明黑貓超吉利！台灣有對夫婦結婚兩年多，同樣受不孕症影響無法懷上孩子，即使求醫亦未無改善。及後，他們領養了一隻小黑貓，奇蹟就隨著黑貓的到來而出現！難道牠是隻送子貓？

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