【柴犬】吃飯時忘記真正身份　柴魂貓做出超意外舉動：太神奇了

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 小貓咪由狗狗帶大，連習慣、性格都會跟狗一樣？日本有位飼主家裏養了3隻柴犬，近月開始加了1隻小貓咪，沒想到在柴犬的照料下，貓咪的行為舉止都跟狗狗一樣！飼主也不得不說：「我養了四隻柴犬。」

寵主養了四隻柴犬，呃，是三隻柴犬和一隻美國短毛貓。（Instagram圖片：saki.ibuki.hazuki）

日本這位飼主家裏有四位毛孩，近9歲白柴「Saki」、8歲黑柴「Ibuki」、6歲赤色豆柴「Hazuki」，去年才加入的美國短毛貓「Kiki」。年紀最小的Kiki從小跟柴犬一起生活，開始誤以為自己是狗狗，連平日的行為、性格也跟狗狗一樣！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

飼主早前分享了毛孩準備吃飯的影片，在聽到飼主的指令前，大家都不敢亂動，就連Kiki都一樣？Kiki跟哥哥、姐姐一起靜候在飯碗前，用炙熱的眼神看著飼主，直至飼主一聲令下，牠便跟著柴哥、柴姐一起吃飯！

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▾▾▾點撃影片放大：看Kiki像狗狗般聽到指令才吃飯！▾▾▾

Kiki不單跟狗狗一樣，會聽從飼主的指令，吃飯的方式也跟狗狗一樣！飼主看著Kiki急忙地吃飯，他分享影片時也不禁寫到：「四隻柴犬神同步！」

飼望把影片上載到Instagram後，有多達2萬7千網民點讚，多達27萬觀看次數，大部份留言都讚Kiki，「你是怎樣把一隻貓訓練成狗的？」、「Kiki太可愛了」、「好一致」、「原來貓也能聽從指令」、「Kiki太神奇了」。

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來自美國的混種狗「Ｍya」，牠的外表激似狐狸，令牠在網上聲名大噪，其Instagram吸引多達5萬粉絲追蹤！

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