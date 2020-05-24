毀容│被貓抓傷留3道血痕　義工沒生氣反說「這句話」為貓咪開脫

養貓前必須想清楚，把牠帶回家是一生一世的承諾。除了要花錢外，還要面對許多問題，例如是會被抓被咬、會亂尿、生病要帶去看醫生等等。這次義工便與領養者一起面對脾氣暴躁的貓咪，並希望可將牠馴服。但結果不如人願，反而被貓咪抓傷險破相。不過，義工還是以肯定的語氣表示「被抓都是人類的問題！」

貓咪行兇抓傷了義工，但義工表示不會怪貓咪，只希望牠能盡快適應與人類共處。（youtube@和貓住Live With The Cat）

不少人都覺得貓咪可愛，希望可以帶一隻回家，但卻往往沒有考慮清楚，最終出現不少棄養事件。這次義工便透過一宗血淋淋的故事，讓更多人明白，養貓真不是一件容易的事。不過，仍有不少人甘願成為貓奴，因為貓咪實在太多可愛了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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義工在一次行動中，救起了母貓和兩隻小貓，其中1隻小貓已被人領養走，並過了幾個月。但近日義工接到領養者致電求助，指小貓很凶很暴躁，沒法把牠帶到獸醫處注射疫苗。

於是義工便去到寵主家，希望能馴服貓咪，但萬萬沒想到，貓咪真的很不喜歡人，只要靠近便呲牙咧嘴，擺出攻擊的動作。

雖然義工已全副裝備，戴上了厚厚的手套，但貓咪突然跳起，並抓傷了義工。義工的臉被抓出了3道血痕，但他沒有怪貓咪，並平靜地表示，貓咪有這行為都是人類的問題。

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