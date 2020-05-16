16歲柴犬「Q將」退化至無力走路　爸媽用這方法助牠重拾尊嚴

飼養寵物就如養育子女般勞心勞力，尤其當子女生病不適時，作為家長的更是心如刀割。16歲的柴犬「Q將」年初起開始無法自行站立，更一度面臨被安樂死的風險，幸得飼主Carrie不離不棄，Q將的情況終見起色。

作為飼主與作為母親有許多相似之處，特別是那份對子女或寵物的無私關懷及付出，難怪不少飼主均愛以母親自居。網民Carrie飼養柴犬「Q將」多年，早已視牠為摯親，即使牠患上失智症及行動不便，Carrie也從沒想過放棄牠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

今年年初起，16歲的柴犬Q將開始無法自行站起來。（受訪者提供）

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16歲的Q將自今年年初開始後腿無力，變得無法自行站起來，家人更曾因此打算將牠安樂死。Carrie及其丈夫得知家人想法後難過不已，坦言不會放棄牠：「因為你是我們的孩子。」在他們極力阻止下，終勸服家人打消念頭。其後，夫婦二人隨即為Q將訂造輪椅，並安排復康治療，陪牠度過難關。乖巧的Q將亦不負Carrie寄望，努力地練習用輪椅走路，現時雖無法自行站起來，但總算可不靠輪椅自行走路。

Carrie早前有感而發，遂發文抒發心聲：「今天是母親節，我不要求什麼禮物，只希望我的寶貝能平安健康。爸爸媽媽希望你可以維持現在狀況，慢慢地進步，不要惡化就好。祝福柴媽媽們母親節快樂！」網民們得悉Carrie的經歷後紛紛為她加油打氣，「這是一個辛苦的歷程，加油」、「狗狗很幸福有你這樣的家人」、「感謝你們對毛寶貝細心的付出和照顧」。

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