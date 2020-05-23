【臭到暈】爸爸肚子痛衝入如廁所　4貓聞濃烈氣味「失知覺」

貓主子的行為，總是令人難以猜透。每當你去廁所時，牠總會好奇地跟着，完全不給你私人空間。台灣有貓奴便分享了家中4隻貓咪陪同如廁的趣事，當時只是坐在馬桶幾分鐘，卻想不到貓咪已紛紛進入夢鄉，場面有趣。

在這個環境下是否特別好睡呢？（被訪者提供）

在主子陪同下，如廁會否更加暢順呢？台灣貓奴黎信逸便分享了如廁時有貓咪陪同的趣事，他在分享這故事時強調「我只是肚子痛多蹲了幾分鐘！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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「我只是肚子痛多蹲了幾分鐘……還是說有特殊氣味比較好睡……」這是爸爸幽默的留言。真的沒想過主子會睡成這個樣子，其中一隻更是睡到翻肚，可愛極了。

【點擊圖片看6隻貓主子的生活日常】

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原來寵主家中共有6隻貓咪，每隻都很親人，幾乎走到任何地方都喜歡黏着。天生好奇心重的貓咪，可能總覺得貓奴躲到廁所，是要獨佔美食，於是死死跟着不肯離開。

網民看到這有趣畫面，都被逗得嘴角上揚，紛紛笑着表示，「嚴重懷疑有毒氣釋放出，要詳細檢查」、「發生貓咪昏迷事件，原因不明」、「睡到翻肚了，這氣味實在太……」、「估計集體中毒了」、「是排出了貓草嗎？」、「被主子這樣圍着真幸福」。

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