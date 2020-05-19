溫暖家被貓強佔　小柴犬不向惡勢力低頭　反抗的代價是...

貓狗向來也是歡喜冤家，有時感情要好得形影不離，但有時又會打鬧鬥氣；要是家裏有一對貓狗的話，肯定能增添不少樂趣。早前，日本一名飼主分享了家中柴犬和貓咪打鬧的短片，片中貓咪佔據了小柴犬的窩，因而引起爭執。小柴犬雖然年紀尚輕，但面對貓前輩仍不退縮，勇敢的身姿被網民大讚可愛。

柴犬「小湊」（湊ちゃん）去年12月出生，現時僅得5個多月大。雖然牠的體型比家中的貓咪大，但畢竟牠還是小朋友，因此偶爾也會被貓咪欺負。日前，小湊離開籠子跑出客廳遊玩，正當牠打算回家之際，卻發現籠子竟被貓咪佔據。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

柴犬「小湊」（湊ちゃん）去年12月出生。（Instagram@sousoudog2019）

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為了奪回居所，小湊趴坐在門口，戰戰兢兢地伸手，試圖趕貓咪出來；但安坐在籠內的貓咪十分淡定，高舉著肉球威嚇小湊，見牠沒有進一步動作便放下手。小湊隨即站起來進攻，貓咪被逼仰頭望著牠，氣勢上立即被壓倒。但貓咪也絕非好欺負的弱小，隨即一掌還擊，嚇得小湊馬上退後。小湊沒有就此放棄，繼續張口嚇唬貓咪，牠們就此繼續對峙。

雖然片段到最後也沒揭曉戰果，但小湊連面對貓咪也毫不畏懼，想必一定能奪回安樂窩。小湊面對老成的貓前輩，但仍然不退縮，英勇反抗的可愛身影獲網民大讚。

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