暖男棄政府工轉行　甘為流浪狗做最後主人　網民：心靈慰藉的行業

毛孩一生只是匆匆十多年，能夠遇上是緣份。 在遼寧錦州，有男子毅然辭去政府工，轉行從事寵物殯葬師一職。他表示這新興行業很有發展空間，而且能成為浪浪最後一天的主人，也算是一種緣份。

為毛孩告別盡最後一份力，總算是緣份一場。（梨視頻）

在遼寧錦州，有人辭去穩定的政府工作，毅然投身新興的寵物殯葬師行業。除了收費提供寵物善終服務外，當遇到浪浪意外離世時，他也會主動為牠們舉行告別儀式，甘願當牠們最後的主人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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張陸一表示，他本身是從事政府工作，有穩定的收入。但有次家中狗狗突然生病了，他才驚覺到狗狗可以離死亡這麼接近，於是想知道毛孩死後的善終是怎樣處理。

不過，他發現自己居住的錦州，沒有正式替毛孩善終火化的服務。於是決定辭去工作，正式創業去從事寵物殯葬師一職。

除了收費提供毛孩善終服務外，張先生表示他也會為意外死亡的浪浪處理遺體。雖然在牠們生前或許沒有任何接觸，但最後一刻相遇，也是一種緣份。他甘願成為這些沒人關愛的毛孩最後一個主人，送牠們最後一程。

網民紛紛表示這年輕人真有愛，對這事業很有熱情。「最後一個主人，也是對生命的一種敬畏吧！」、「就算是浪浪，也值得為牠們作一場告別儀式呀！」、「這是一份給人心靈慰藉的行業」、「寵物也是生命，走的時候很多主人都受不了」、「我自愧不如，需要很大勇氣才能下這決定」。

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