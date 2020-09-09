遇見你才知道什麼叫幸福！台灣飼主‎Vila Tsao‎在6個多月前領養了一隻‎積羅素犬「阿福」，雖然8歲的牠從出生就有主人照顧，但卻一直被綁在騎樓過生活，從沒碰過沙發，更不知道那是什麼東西，直到遇見現在的家人後，才知道家裡有多溫暖，而沙發有多舒服，並且漸漸地愛上跟爸爸一起躺在沙發上的時光。

雖然前飼主沒讓牠餓著，會按時供水供食，但是卻沒有讓毛孩得到應有的自由，他們從不讓狗狗進屋子裡，天天把牠綁在騎樓的水龍頭上，也幾乎沒散步過幾次，後來因為家人都無法照顧的關係，只好透過Facebook將狗狗送養，當Vila Tsao一看見這樣的消息後，便立馬決定要把阿福帶回家好好疼愛。

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阿福剛來到家裡時，有嚴重的分離焦慮症，只要爸媽離開超過約3公尺的距離，牠就會開始原地狂叫；一開始也不敢隨意跳上沙發，因為牠根本沒接觸過這樣的東西，甚至連樓梯都不會爬，常常不小心滾下來，近期在家人耐心地教導並且求助狗狗訓練師後，阿福的個性才漸漸穩定，也慢慢「學會享受」。

由於以前生活在騎樓的時候，都不會有固定的大小便時間及地點，因此阿福來到現任飼主家後，總是隨地亂尿尿，弄得到處都是，「我和我先生只好耐著性子教，現在的牠已經很適應也習慣要外出上廁所了，但有時候吠叫是可以連續1小時不停，搞得我們快精神耗弱，好險鄰居都沒抗議。」

阿福現在超愛爸爸，只要看到對方坐在沙發就黏上去。（ETtoday提供，圖／網友‎Vila Tsao‎授權）

飼主透露，其實偶爾牽著阿福走在路上時，只要有特定的電單車和人經過，牠就會突然想去追，沒想到當媽媽注意了幾次後發現，牠會想追的都是外表神似前男主人的路人，「因為聽說牠男主人如果不在，牠都不吃東西，我想牠應該想他，畢竟也養了8年。」

不過，現在的阿福也已經是隻超級幸福的狗狗了，「阿福8年來從沒坐過沙發，牠的世界只有騎樓旁柱子和籠子，因為我會帶小朋友走路上學，就帶著牠一起去，現在能忍到早上我帶孩子們去上學牠才上廁所。」有人和阿福的媽媽說，讓狗狗上梳化就是把牠寵壞了，但媽媽認為，「牠也8歲了，狗生也過了大半，可以享受一下了。」

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