10歲老狗患白內障幾乎失明　鄧麗欣感嘆：有些事不得不承認

近日藝人鄧麗欣（Stephy）在社交平台上透露，她的愛犬「年糕」剛過了10歲生日，本來是值得高與的事。但10年的歲月流逝，年糕現在已是一隻老狗，糖尿、白內障問題也日益嚴重。Stephy感慨地表示，「衰老的事實還是要面對……這些都是必經的階段與一直學習的課題。」

年糕老了，雙眼有白內障，幾乎已看不見主人。（IG@stboo）

藝人鄧麗欣（Stephy）近日在社交平台上，分享了自己與玩具貴婦狗年糕的合照，並表示日前是年糕的10歲生日。雖然本來是應該值得慶祝的事，但狗狗現在已老了，身體也比從前差了許多。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，Stephy與愛犬年糕一幕幕溫馨相片回顧，希望狗狗能一直健康下去，沒病沒痛】

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十年時間，過得真快，還記得他初次回家笨笨的樣子，現在已是成熟穩重…… 近幾個月牠突然衰退了不少，從聽覺開始減弱，到發現有糖尿，直至最近白內障愈加嚴重，連我站在面前牠都差點看不到，雖然在我心目中牠永遠是年糕BB，但是衰老的事實還是要面對了～這些都是我們必經的階段與一直學習的課題，接受自然與坦然面對…… 就算你看不到聽不見也沒關係，因為我們的愛不用聽不用看，永遠存在真實的心裏，生日快樂！ Stephy

情深的留言獲圈中好友與網民讚好，大家都能感受到人狗之間不可分割的感情。Stephy一直都很照顧狗狗，在接受傳媒採訪時，更曾表示要一心一意照顧狗狗，可能暫時不會生小孩，否則時間難以兼顧。

與狗狗深情剖白，網民都被感動了。（IG@stboo）

17歲高齡柴犬「阿豆」在兩年前患上失智症後，令牠缺乏安全感，牠有次更因睡醒看不見主人，不禁流下眼淚。阿豆早前因年紀老邁而離世，主人日夜思念牠，即使在夜半亦難以入睡，最終竟然讓她聞到熟悉的氣味。

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