爸爸同時間掃風加逗貓　超忙生活日常公開　被譽「最強貓奴」

毛孩與小孩固然為家庭帶來不少歡樂，但他們破壞力同樣驚人，要同時照顧他們可不是件易事。日前一名爸爸級貓奴就為一眾網民作示範，表演如何邊為嬰兒「掃風」，邊哄兩位貓主子高興。

台灣網民邱先生日前（18日）與網民分享身為貓奴的日常，示範如何同時照顧年僅4個月的女兒，以及家中兩位貓主子，令一眾網民大開眼界，被喻為「最強貓奴」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網民邱先生養了3隻貓。（受訪者提供）

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邱先生接受《香港01》訪問時指，他在3年前開始養貓，當時一對流浪貓夫婦撞進他家，還誕下一隻小貓，於是他和妻子便收養了這一家三口。邱先生和老婆去年榮升父母，自此一同合力照顧家中4個「小孩」。日前，正當他忙著為女兒「掃風」時，恰巧遇上剛吃飽的主子「加菲」和「阿線」在他腳邊撒嬌，他只得用雙手安撫女兒，再騰出雙腳來輕拍兩位主子的屁股，用盡身上資源。雖然忙得分身不瑕，他卻坦言毫不辛苦：「很有趣也很有幸福感！」

邱太太隨即將這溫馨的場面紀錄下，並與網民分享，邱先生的高難度動作瞬即吸引近兩萬人讚好，引發網民熱烈討論，「你一定是個鼓手」、「男人的典範」、「奴性夠才適合養貓」、「這家庭滿分」、「難怪爸爸沒贅肉」、「誰都不能得罪」。邱先生補充指，雖然女兒現在年紀太小，還未懂得與貓貓玩耍，但他們偶爾也會好奇地靠近對方，想必將來也能和平共處。

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