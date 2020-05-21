【萌寵充電站】明明是天敵　大阪貓頭鷹愛上貓　還幫牠照顧女兒

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 貓和貓頭鷹是天敵，就沒辦法做朋友嗎？日本有隻貓頭鷹便對貓咪一見鍾情，不單把牠當成自己的孩子養成大貓，還幫牠照顧兒孫。牠們朝夕相對5年，至今仍然像孖公仔一樣，時常在社交平台上放閃。

貓咪MARIMO從小開始就由貓頭鷹FUKU帶大。（Instagram圖片：hukumari296）

位於大阪的貓頭鷹咖啡店「HUKULOU」有隻超萌的貓頭鷹HUKU（日文：フク，另音譯FUKU），牠可說是店內的風頭躉，不少旅客都會慕名而來探望牠。不過，牠之所以人氣大增，全因店主在數年前請牠照顧小貓咪MARIMO（日文：マリモ），牠們互動的萌照在網絡廣泛流傳，導致牠們的人氣大增！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

HUKU是咖啡店的店長，MARIMO是咖啡店的招牌貓店員，雖然牠們並非同一物種，但牠們的感情卻意外地好。5年前（2015年），年幼的MARIMO被帶到咖啡店，FUKU對牠一見鍾情，把牠當作親女兒般疼愛，每天形影不離！牠們的感情非常好，不單時常靠在一起，還會抱著睡覺！就連著名攝影師五十嵐健太（《飛天猫》的攝影者）都是牠們的粉絲，主動幫牠們拍寫真集！

FUKU：「快看那邊！」

▾▾▾點撃圖片放大：看FUKU和MARIMO的溫馨照▾▾▾

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即使5年時間過去，MARIMO已經變成了大貓，其身型也比FUKU大好幾倍，不過牠們的感情仍然非常深厚！FUKU簡直把MARIMO視作女兒，不單幫牠照顧女兒MAMIMO（マミモ），連孫子MARUMO（マルモ）也是牠一手帶大！

在社交平台派福利

為了答謝喜歡牠們的客人，每日下午3時，咖啡店都會安排HUKU和MARIMO出來跟大家見面，喜歡牠們的客人還可以上前跟牠們合照！（需視乎工作人員安排）牠們時常向粉絲大派福利，難怪如此受歡迎！除了咖啡店偶像HUKU和MARIMO外，還有雪貂、兔子、刺蝟和其他貓咪，是個非常熱鬧的地方。

受到新冠肺炎疫情的影響，咖啡店考慮到動物、客人和員工的健康著想，於是從4月2日開始暫停營業，目前仍未有重新營業的時間。不過，咖啡店的Instagram和Twitter仍然持續更新，喜歡HUKU和MARIMO的朋友不妨追蹤牠們。

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日本這隻貓咪同樣可愛！牠跟咸蛋超人還有個窩心的小故事。

日本插畫師成島真衣在2015年遇上一隻被遺棄的小橘貓「Koma」，為了安撫牠的情緒，讓牠早日習慣新環境，主人在Koma身邊放了一個咸蛋超人模型，更意外拍下很多窩心的照片。Koma現在已經三歲多，牠仍然會跟咸蛋超人形影不離。

▼▼▼點撃圖片放大：看超人盡心盡力照顧小幼貓Koma！▼▼▼

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成貓會欺負小貓？日本這個溫馨的家庭就推翻了這個想法。

日本有位貓主早前（5月5日）在路邊撿到一隻剛出生沒多久小橘貓，於是決定把牠帶回家收養。貓主家裡9歲的白貓Ichi和3歲的黑貓Sora，看到這位新成員便馬上靠過去，嚇得小橘貓立即尖叫，令貓主不禁擔心牠們相處不來。貓主原以為Ichi和Sora會不喜歡這隻小橘貓，結果他竟然看到以下的場面......

▼▼▼點撃圖片放大，看Ichi、Sora及Ame的溫馨生活▼▼▼