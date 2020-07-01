【淺水灣】彭羚近億豪宅擁無敵海景露台　貴婦狗搶鏡做運動

歌手彭羚自1999年下嫁林海峰後，甚少公開露面，但仍然保持一副健美身材。受新冠肺炎疫情影響，她早前亦響應呼籲「Stay home」，留在家中與貴婦狗一同做運動，並上載至社交平台與網民分享，令其近億豪宅曝光。

歌手彭羚與林海峰結婚並誕下兩女後，便淡出幕前，鮮有出席公開場合。近月疫情來襲，她就變得更深居簡出，經常留在市值近億的淺水灣豪宅內，和愛犬一同做運動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

歌手彭羚自下嫁林海峰後，甚少公開露面，但仍然保持一副健美身材。（資料圖片）

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雖然年過50，但彭羚狀態依然大好，也許全因她最近醉心於「禪柔運動」（Gyrotonic）。早前她也有在Instgram上亦有發文鼓勵他人一同練習，「日子將會變得更好！現在正是嘗試禪柔運動的最佳時機。希望你能像我般享受禪柔運動。」

她經常分享在家運動的相片，意外曝光豪宅內部。從相中可見，獨立健身房寬敞得足以放下整座禪柔運動機器，不論她的動作多大幅度也沒問題。另外，她有時亦會在寬闊的露台做運動，狗狗Millie也會上前湊熱鬧，但網民就把重點放了在露台的無敵海景，大讚景觀超開揚。

彭羚於近年開始飼養棕色貴婦狗Millie，並對牠疼愛有加，經常親自帶牠外出散步。老公林海峰又曾在棟篤笑中，大爆老婆經常抱著Millie上床睡覺。去年才開設Instagram帳戶的彭羚，上載的大多也是運動照或愛犬萌照，她亦曾分享愛犬睡覺時的偷拍照，並寫道：「為何牠在熟睡時仍然那麼香？」寵愛之情溢於言表。

彭羚一家人所居住的淺水灣的南山別墅深受名人歡迎，如前財政司司長梁錦松夫婦及蔡一智夫婦均曾是住客。該處樓高20層，共只得40個單位，每個單位市值近億，住客全部均非富則貴。據地產公司資料顯示，南山別墅一高層單位於2018年依9,900萬港元成交。

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