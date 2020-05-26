【寵物善終】最後一次的對望　爸忍痛送臘腸狗解脫：不痛了

與寵物在一起是緣份，要好好珍惜。台灣有狗主近日經歷喪狗之痛，從小養到大的臘腸狗因年紀老邁，加上腫瘤惡化，在大家未有心理準備下便匆匆離開，狗主相當不捨，傷感留言：「這一天你還是走了！」

陪伴了14年，小豬就這樣突然離開了。（fb@杜小銘）

狗狗的一生只是你的十多年，一定要好好珍惜在一起的日子。台灣桃園狗主杜先生家裏養了一隻臘腸狗「小豬」，今年已14歲。由於牠非常貪吃，因此身型圓滾滾的，十分討人歡喜。沒想到牠卻突然腫瘤惡化匆匆離世，杜先生只得忍痛陪牠走最後一段路。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看這隻討人歡喜的臘腸狗小豬，牠從前的可愛模樣，實在討人喜歡】

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小豬是吃貨

這隻又肥又可愛的臘腸狗叫「小豬」，杜先生指從狗狗斷奶後便一直陪着他成長。小豬是個吃貨，每次吃東西時都顯得意猶未盡，明明才剛吃完東西，但轉頭又跑到碗邊裝可憐，結果家人都超無奈又不忍心，於是牠便越吃越多。

由於杜先生是上夜班的，因此每次清晨回家時都看到小豬在大門前迎接自己，內心感到很高興。不過，杜先生明白到，其實小豬只是期待着他買回來的早餐，想盡早享用罷了。

平日小豬最愛躺在路上曬太陽午睡，甚至直接躺在馬路中央化身成路霸。杜先生指牠其實是躺在堀頭路中央，沒什麼車輛出入，而且都是街坊鄰里，大家都知道小豬愛躺在路中央。

腫瘤突惡化

小豬是在上個月（4月份），才被檢查出肚子裏有硬塊，腎臟和肝臟內有腫瘤，但由於年事已高，獸醫不建議開刀，只着杜先生與狗狗好好相處，陪牠共度最後的狗生。

沒想到5月20日一早，小豬跟平常一樣躺在椅子旁的地板上，杜先生經過時用腳輕踢了牠屁股一下，小豬還淡定地抬頭望回望了一眼，殊不知卻是生離死別的最後一次對望。

「1個多小時後老媽跟我說小豬走了！此時心中沒有太多想法，畢竟你也14歲了，肚子裡還有腫瘤，對你來說也是種解脫...不痛了。」杜先生親自開車送小豬最後一程，雖然早知道這一天遲早會到來，但是怎麼也沒料到會這麼快。

【在台灣高雄，日前有義工在公路旁看到一隻狗狗呆站路邊，於是下車探看。沒料到狗狗身旁，還有一隻倒臥着的小狗，再細看之下，才知背後藏着令人心碎故事。】