陪住你直到斷氣　人狗相隔個半小時相繼離世：彩虹橋再見吧！

人狗之間的感情往往深厚得難以估計，有時候真的會沒了對方便不能活下去。這則令人落淚的人狗故事，來自美國明尼蘇達州的伯恩斯維爾。人狗相伴11年多，在最後的時刻，狗狗先走一步，而在1個多小時後，老主人也悄然離開人世。

最後的日子一直有狗狗相伴，牠早已是不可或缺的精神支柱了。（fb@Heather Nicoletti）

當退休軍人Daniel Hove被診斷出患有胰腺癌時，他的家人與朋友都聚在一起，陪伴他度過最艱難的時期。但是，沒有人比Daniel的11歲拉布拉多犬Gunner來得更窩心，牠日夜陪伴左右，直到最後一刻。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看布拉多犬Gunner如何伴着主人】

Daniel患病後，晚年一直住在醫院裏，而忠心的狗狗Gunner，便長伴左右，窩心地睡在身旁的小床，甚至有時候會窩到Daniel腳旁。不管發生了什麼事，Gunner都會守候在旁，絕不擅自離開。

這一幕令Daniel的親朋都大受感動，覺得很溫馨。就連Daniel的女兒Heather Nicoletti也表示：「他們是最好的朋友，無論去到哪裏都在一起。」

人狗天國重聚

自Daniel入院後，其實狗狗Gunner的身體也一日不如一日。在5月中時，Gunner更顯得精神渙散，甚至手臂開始腫脹，Heather不忍狗狗繼續受苦，於是交予獸醫替牠進行安樂死。

令人感到意外的，是在狗狗離開個半小時後，Daniel也悄然離開人世。Heather雖然感到很難過，但她卻有一絲喜悅，因為父親不用眼睜睜看着愛犬的離開，而且分隔不久，他們又可在天國重聚。

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