【萌寵充電站】狗界李榮浩是豆柴UNI　一吃飯便會表演「機械舞」

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 如果要數到最容易跟動物撞樣的明星，看來非內地男歌手李榮浩莫屬，他過去曾經跟不少狗狗撞樣。就連這次要介紹的豆柴UNI也跟他撞樣！到底他們有多像呢？馬上往下拉吧！

豆柴UNI：「嗨，我是狗界李榮浩。」（Instagram圖片：shiba_uni_20190107）

現居於日本東京的豆柴UNI（日文：うに），現在剛好1歲半，牠年紀小小就充滿魅力，Instagram的粉絲逾8萬9千人！全因牠有一雙迷人電眼，看起來十足內地男歌手李榮浩！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這位狗界李榮浩非常聰明，4個月大時已經聽懂各種指令，包括轉圈、握手這些動作。即使肚子餓極了，也要得到主人的允許，牠才會乖乖吃飯！不過牠個奇怪的行為，聽見主人跟牠說「等等」，便會偷偷往後退，看起來就好像在跳舞？

每當聽到主人說：「等等」，UNI就會向後退，彷彿跳著舞。（Instagram圖片：shiba_uni_20190107）

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UNI跳舞跳到退出鏡頭了！（Instagram圖片：shiba_uni_20190107）

這天吃飯主人叫牠「等等」，UNI如常的退後，主人看到牠那麼可愛，也不禁要捉弄牠，連續幾聲叫牠「等等」、「等等」，乖巧的UNI就繼續用牠舞步般的腳步退後，結果連番後退下，牠竟然退到出鏡頭外！看到UNI如此可愛，主人不忍心繼續作弄牠，下令叫牠吃飯，UNI一個箭步就衝回狗碗。

這段可愛的影片，令UNI的人氣大增，成為了人氣網紅狗！超過7萬人看過UNI的「表演」，各地傳媒都爭相報道牠可愛的一面！

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無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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台灣有隻黑柴「提摩」，牠超寵寶寶，每當聽到寶寶的哭聲，都會秒速跑到圍欄前查看，還會著緊地把頭塞進圍欄裏，場面超溫馨！不過有網民就擔心牠的頭會卡住。

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台灣有位狗主日前上載了狗狗的「成長照」，記錄了愛犬從小到大的轉變。狗狗小時候看起來像隻小黑熊，但隨著牠越來越大，牠的黑色毛髮褪掉了，竟變成一位充滿仙氣的小公主！

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