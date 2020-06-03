19歲貓伯伯突然避開家人　媽知道超感動苦衷後淚崩

學懂跟毛孩告別，是每位飼主的最後一課。港人Ally飼養唐貓「阿肥」19年，甘苦與共的日子於昨日（2日）因阿肥離世而畫上句號。她透露，就在阿肥臨終前一個月，突然一反常態，開始避開家人，原來是為了和家人預演最後告別。

19歲的唐貓「阿肥」去年9月起健康轉差，至昨日（2日）不幸病逝。飼主Ally難忍悲痛，今晨（3日）在網上發文悼念，透露愛貓在臨終前一個月，刻意避開家人，也許正是為他們預演離別一刻。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

19歲的唐貓「阿肥」昨日（2日）不幸病逝。（受訪者提供）

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Ally接受《香港01》訪問時透露，阿肥自去年9月起開始面腫，獸醫原本建議拔牙，但她考慮到阿肥年事已高，因擔心麻醉風險而選擇服藥治療。但阿肥情況反覆，Ally在4月再次帶牠求醫，而該獸醫則表示可在不麻醉下進行治療。然而，阿肥在兩星期後突然失明，原因為血壓過高，並確診心臟病。

避開家人預演離別一刻

自此，從前總跟Ally同眠的阿肥便開始避開她，不但只願躺在貓砂盆前，更不再正眼望她，令她不禁痛心嘆道：「由細到大你都係一隻好乖嘅貓，我知你（阿肥）怕我傷心，所以到最後一個月嘅時候刻意避開我，令我習慣你唔再每晚同我訓。」阿肥的健康每況愈下，甚至呼吸困難等症狀，最終在昨日不敵病魔離世。

相伴19年的家人就此永遠消失在眼前，Ally難掩傷痛，在悼文中重提往事：「記得19年前拎你返嚟養嗰陣你連眼都未開，到你依家雙眼永遠緊密，萬般不捨，千字萬字都形容唔到呢種傷痛！你從來都唔係我嘅寵物，而係重要嘅家人！你要記住我哋嘅約定，下輩子仲要做一家人！」

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