【行善有賞】支持動保工作 您捐$20 《香港01》即送您積分換禮品

為鼓勵您支持不同動保團體的工作，並探索行善新方法，協助拯救每年逾千隻遭人道毀滅的浪浪、痛失家園的澳洲樹熊，以及世界各地的瀕危動物，由即日起至6月12日，經「01心意」平台捐款予下列任何一個動保項目的指定捐款選項（$20），《香港01》便會賞您999「01積分」*，讓您在行善之餘，亦獲得獎賞。每人可獲一次獎賞機會，名額有限，先到先得，快來參與「行善有賞」活動，賺取「01積分」以換購甜品套裝！

「01心意」精選15個動保項目>>> 立即選一個捐$20

動物緊急救援 從死神手中搶回牠們

浪浪受盡風吹雨打，如不幸受傷、患病，更可能受生命威脅，故有動保團體無懼資源緊絀，堅持提供24小時拯救服務及醫治受傷和重病浪浪，盼您亦能向浪浪施予援手。而澳洲去年的森林大火已造成超過10億動物喪生，急需修復遭大火蹂躪的土地，為樹熊、袋鼠重建家園。

(1) 香港愛護動物協會：動物拯救基金

(2) 大樹下善待動物庇護站：緊急支援狗狗醫療開支

(3) 保護動物慈善協會：為小Scarlette 妹妹籌醫藥費用

(4) 世界自然(香港)基金會：支持澳洲山火救援工作

修建狗舍貓舍 為浪浪提供一個安全的家

風季雨季來臨，對位處偏僻且設施簡陋的狗舍、貓舍而言是一場惡夢。下雨天變成「水簾洞」事小，最怕是颱風吹襲，破壞浪浪僅有的一片「瓦遮頭」。早前，天文台更預測最快今個月便踏入風季，盼您能幫助下列動保團體盡快修建好狗舍、貓舍，讓浪浪們可安全地度過風季。

(5) 保護遺棄動物協會：SAA天恩貓舍維修計劃

(6) 沙律貓狗之家：雨季前急需建設基金，為狗狗遮風擋雨

資助浪浪日常開支 讓牠們吃飽睡好

香港每年有逾千隻浪浪慘遭人道毀滅，當中不乏是年老、患病、受傷的毛孩。為改變其命運，不少動保團體正努力拯救和照顧被遺棄的牠們，盼牠們能在充滿愛的環境中度過餘生。惟相關的醫療及日常開支非常龐大，亟需大眾支持，才能繼續為毛孩提供一個溫暖的家。

(7) 保護遺棄動物協會：給年老動物一個安享晚年的家

(8) 大樹下善待動物庇護站：幫助流浪貓狗，給牠們一個家！

(9) 阿棍屋：籌募狗舍租金及醫療費用 - 延續對「阿棍」的愛

(10) 香港流浪狗之家：支援流浪狗隻醫療及糧食需要

海龜、鯊魚、雀鳥 大量瀕危動物等您救

全球各地有不少海洋生物和雀鳥正等待您的救援，當中包括以香港為繁殖地的綠海龜、每年被捕撈近億條的鯊魚，以及全球只有不多於100隻，且被國際自然保護聯盟列為極度瀕危的中華鳳頭燕鷗。請即捐款支持，為維持地球生物多樣性出一分力。

(11) 世界自然(香港)基金會：幫助海龜脫離魚鉤！

(12) 世界自然(香港)基金會：救救鯊魚，支持保育工作

(13) 香港觀鳥會：全球只剩100隻！請即拯救瀕危雀鳥

爭取動物權益 從根本改變牠們的命運

香港保障動物權益的法例落後，現行《防止殘酷對待動物條例》只保障動物免遭虐待和疏忽照顧。為建設動物友善社會，有動保團體以「絕育、捕捉、放回」的方式，為社區動物提供免費絕育服務，並致力進行動物權益教育，盼從根本解決人與浪浪之間的衝突，讓彼此和諧共處。

(14) 非牟利獸醫服務協會：全港社區動物免費絕育計劃

(15) 非牟利獸醫服務協會：NPV動物權益教育工作

無論是毛孩、樹熊，還是其他瀕危動物，牠們都應該與人一樣，生而平等。立即把握機會，在6月12日前到「01心意」捐款支持您心儀的動保項目，拯救動物兼賺取「01積分」。您的善款將直接落入「01心意」平台上述的動保團體，《香港01》絕不向捐款者及慈善團體收取手續費及行政費。

*「行善有賞」活動受有關條款及細則約束，詳情請參閱項目內容。

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