被禁食魚3天即抗議 　貓在砂盆留暗示　網民驚呼：很有藝術天份！

雖然毛孩和我們語言不通，但不代表牠們不懂表達所思所想。日前一名貓奴在清理貓砂盆時，發現了久未吃魚的主子透過貓砂向她提出重要訴求，明確的指示讓她頓時哭笑不得，網民們亦笑指「這根本是糞便語」。

網民Shaun養有一隻兩歲的貓咪「四爺」，牠平時最愛吃吞拿魚罐頭。然而，因四爺近日腸胃不適，Shaun決定暫時不餵牠吃魚，以免再次肚瀉。「禁魚」3天後，四爺似乎再也無法忍受這種煎熬，決定在貓砂盆留下清晰訴求。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪「四爺」早前腸胃不適。（受訪者提供）

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昨日（9日），Shaun如常地清理貓砂盆，剷走骯髒的貓砂，卻赫然發現濕掉的貓砂竟呈現出明確的魚型，彷彿是四爺在控訴「已經3天沒吃魚了」，讓她驚訝又好笑。Shaun接受《香港01》訪問時表示，「吞拿魚貓罐是牠的最愛，平時每天晚餐都會給一塊的。」然而，為了四爺的健康著想，Shaun並沒立刻「屈服」奉上魚罐頭。直至昨晚四爺情況大大改善，於是Shaun才拿出魚肉罐頭作獎勵。

Shaun將四爺的「傑作」與網民分享，網民們看到牠在貓砂盆留下的訊息後，也紛紛笑翻，「使用了糞便語」、「很明確地要魚」、「很有藝術天份的貓」、「我看到鯛魚燒」、「牠不說，靜靜地用行動表示」。

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