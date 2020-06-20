港女半夜被蟑螂偷襲　媽發狂一掌推開　開燈見這幕秒後悔

貓咪之所以被稱為「主子」，皆因牠們在家中是至高無上的存在，無人敢違背牠們的旨意。然而，一名貓奴昨日凌晨不慎推開了投懷送抱的主子，落得被怒目而視的下場，於是馬上向網民求助。網民紛紛被主子哀怨的表情逗笑，獻上各式各樣的爆笑計策。

香港女貓奴Maggie在約半年前收養了英國短毛貓「大頭妹」，當時只得兩歲多的牠被繁殖場遺棄，幸遇上Maggie才有家可歸。也許是為了報答恩情，大頭妹昨日半夜（9日）主動向熟睡中的Maggie「獻吻」，豈料下場卻令牠氣憤難平。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

英國短毛貓「大頭妹」對飼主投懷送抱，但竟被拒絕。（受訪者提供）

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Maggie接受《香港01》訪問時表示，大頭妹雖然性格親人，但並不喜歡與人同睡，因此沒料到牠會主動跳上床。當時，Maggie正在熟睡，突然感到有觸鬚擦過臉頰，誤以為是蟑螂遂隨手撥開，但下秒隨即意識到是大頭妹。可惜，她已來不及收回這一掌，大頭妹在迅雷不及掩耳之際滾下床，嚇得她立刻開燈查看。大頭妹一臉哀怨地坐在地上，一直坐在原地與Maggie冷戰。Maggie嘗試抱牠上床，但牠隨即掙脫懷抱跳走。

無可奈何的Maggie只好上網求助：「呢條女半夜走咗上床想偷吻我，我以為佢d貓鬚係曱甴鬚，嚇到我一手推咗佢落床，跟住佢就嬲咗我，唔肯上床同我瞓了，要點樣氹返佢？」帖文引來眾多網民熱烈討論，紛紛提出各種哄回主子的爆笑方法，包括「連環強吻佢」、「一個罐罐解決唔到就用兩個罐罐」、「你瞓梳化，佢瞓床」等等。

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面對熱心的網民，Maggie坦言感到驚喜：「無諗過大家咁大反應。」但因大頭妹對零食、罐罐、海鮮等通通不感興趣，Maggie只得發動「死纏爛打」攻勢，抱著牠狂親及輕摸，終成功令牠消氣，化解家庭危機。

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