13歲芝娃娃猝逝媽哭崩　汪老婆女兒在喪禮的這幕　惹所有人鼻酸

毛孩就像人般，擁有豐富情感，當面對摯愛離去時，亦會傷感低落。13歲的芝娃娃「寶寶」上週猝逝，牠的老婆和兩名女兒日前出席其喪禮，並逐一向已安詳睡去的牠獻上最後一吻，場面感人。

港人Karin日前為離世的13歲愛犬「寶寶」舉行喪禮，牠的老婆「貝貝」和兩名女兒亦有到場，親身送別牠們最愛的爸爸，輪流獻吻的場面令在場眾人鼻子一酸。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

13歲的芝娃娃「寶寶」上週不幸猝逝。（受訪者提供）

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上周，芝娃娃寶寶在目送Karin出門後，牠便默默地踏上了彩虹橋。突如其來的噩耗對Karin及家人打擊甚大，令她感到萬分不捨：「可能您不想我看著您走，寶寶真的很乖很有靈性。」貝貝彷彿也意識到最愛的死訊，在善終公司接走寶寶時狂吠，情緒激動。

老婆女兒輪流吻別

寶寶的喪禮選在「頭七」舉行，貝貝和兩名狗女兒亦有參與，更輪流親吻寶寶，予長眠的牠最後一點溫柔，家人們看到這心酸場面均不禁潸然淚下。雖然Karin含淚完成了告別儀式，但內心依然未能釋懷，並將這份心情和網民們分享：「感謝您（寶寶）陪伴了我們13年多，過去每一個開心回憶我們都會記住，人仔同狗仔一樣都是生命，養的話就會視如己出，寶寶永遠都是我的乖仔。乖寶寶不要跑太遠，應承我來生一定要回來再做我的乖仔。」

Karin和寶寶的故事打動了一眾網民，紛紛留言表示，「看到就哭了」、「狗狗們的親吻道別好催淚」、「牠會在彩虹橋的那端守護妳」、「最永恆的幸福是擁有回憶」、「牠們放下病痛可自由自在地跑了，要為牠們感到開心喔」。

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