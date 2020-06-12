【日本】北九州貓島近70隻貓被毒死　男疑犯親述行兇極荒謬原因

位於北九州市小倉北區附近的離島「馬島」，可以被稱為日本的「隱藏版」貓島。 島上原本住了近100隻貓咪，不過自2017年開始，島上發生毒貓事件，貓隻數量急降至30隻。日前（5日），當地警方終於鎖定一名嫌疑犯，並向他提出檢控，揭開他毒害貓咪的真相。

馬島昔日有近100隻貓咪（Instagram圖片：40sttaami）

位於北九州市小倉北區附近的離島「馬島」，島上只居住了約三十多位居民，而貓咪的數量卻超過90隻，是人口的三倍，當地是日本的「貓島」之一。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

不過2017年開始，島上就頻頻發生毒貓事件，令貓咪的數量大幅減少至30隻左右。當地警方與動保團體聯手調查此案，最終拘捕了一名8旬老翁，懷疑他跟多宗毒害貓咪事件有關。

警方對一名小倉北區的8旬男性疑犯提出檢控，該男子在2017年9月至2019年5月，於島上放置毒餌：「想殺死島上的烏鴉。」調查顯示有至少6隻貓咪慘遭毒手。當地的動保組織SCAT認為他的行為違反了日本「動物愛護法」及「鳥獸保護法」，因此將會控告他。

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在毒貓事件剛開始爆發時，日本有電視台曾經到當地採訪。當時有居民指，島上多處出現藍綠色的貓糧，懷疑有人在貓食裏放置毒藥。電視台同時找到一個8旬老翁（懷疑是警方日前拘捕的嫌疑犯），他當時聲稱，為了保護農作物，於是放置毒餌趕走烏鴉，但沒有意圖傷害貓隻。

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