河國榮愛狗11件事　為醫癌病狗欠債80萬　稱呼狗為一個而非一隻

藝人河國榮是演藝圈中知名的愛狗之人，他在2000年開始領養狗，最高峰時期一年收養9隻，最終家有13狗。 隨著年月逝去，13隻狗患上不同的重病，包括患椎間盤突出、骨癌，只要有一絲希望，他都盡力醫治牠們，結果欠債多達80萬。

河國榮與愛犬合照（Instagram圖片：hokwokwing_hk）

河國榮自2000年收養了村屋附近流浪的狗狗「Dallas」後，接二連三地領養狗，最高峰時期在1年領養了9隻，最終養了13隻狗。這些狗不是曾經流浪、就是曾經受傷，全部都有各自的經歷。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

河國榮為狗付出精神、時間，以及金錢。2017年，他為救「患椎間盤突出」的16歲老狗「Samson」，曾經支付高達8萬元的手術費，及後牠又患上骨癌需要再做手術，最終因胃反轉離世，但他並沒有因為醫療費用昂貴而放棄牠，只要牠還有生存的意志，他就盡力幫到底。其他狗亦相繼老去，其醫藥費動輒萬元，令他欠下巨債多達80萬元。

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隨著時間推移，13隻狗狗已經逐一離開人世，目前只剩14歲的QQ和9歲的CoCo。而QQ的腳患上骨癌，他早前曾經帶QQ到獸醫診所吊水，只為減慢牠骨枯的情況，他在社交平台指出：「如果不幸因為骨枯而行路嘅時候骨裂，就可能會劇痛而止唔到痛。」

他把每隻狗狗都視作家人，他每次接受訪問時，只要提到家裏的狗狗，其量詞必定是「個」，而不是「隻」，全因他認為狗狗的地位跟人的地位一樣平等，所以每當他發文提及毛孩，毛孩的代名詞絕不會用「牠」，而是「他」。這些細節完全展現了他對狗的愛。

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宣萱相隔3年後再次回歸小螢幕，在無綫劇集《陀槍師姐2020》中出演女主角Diana，成為新一任陀槍師姐。宣萱是娛樂圈中有名的愛狗之人，曾飼養超過10隻貓狗，當中大部分均為甚少人願意領養的中老年唐狗，印證她對狗狗的愛不但無分品種，亦無分年齡。

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日本天王級偶像木村拓哉亦主張留家抗疫。近日，木村兩位女兒「木村心美」和「木村光希」，便不時在社交媒體分享留家抗疫的活動，當中包括在家裏的健身房做運動，令不少網民再次關注木村所居住的豪宅！

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「大帥哥」張衞健在2000年代進軍內地電視市場，成功在內地闖出一片天，更與內地女藝人張茜結婚，於北京朝陽區購入一家5000呎豪宅作為愛巢。家裏不單有健身室，還有大花園，可以讓愛犬自由散步。

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近月因新冠肺炎疫情，不少人也盡量減少外出，呆在家中好好休息，包括一眾藝人。台灣藝人Ella（陳嘉樺）也聽話地留在家中，更毫不吝嗇地與網民分享日常家居點滴，意外讓其複式豪宅曝光！Ella養有一頭名叫「布丁」的柴犬，寬敞的家居正好為精力充沛的柴犬提供足夠活動空間。

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