萌寵充電站｜爛肉貓餓倒停車場　半年後變貓界梁朝偉向主人報恩

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 來自日本的橘貓Guppy憑著一副愁眉苦臉和水桶身型，成為坐擁20多萬粉絲的網絡紅人，但原來當年牠在出生後不久，曾因營養不良而險些魂斷停車場，全靠現任飼主改寫了牠的命運，才可以用憂鬱的眼神化身「貓界梁朝偉」冧盡網民。

早前，日本出版了一本貓咪天書──《貓圖鑑100》，記錄了100隻網絡紅貓的資料，現年約8歲的橘貓Guppy亦榜上有名。Guppy來自日本埼玉縣，目前在Instagram擁有超過25萬名支持者。別看牠現在白白胖胖，其實牠曾差點因營養不良及皮膚病而命喪街頭。幸好，牠在鬼門關前被現任飼主救起，生活從此起了翻天覆地的變化。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

8歲的橘貓Guppy（右）成為《貓圖鑑100》的主角之一。（《貓圖鑑100》）

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Guppy出生後不久便開始流浪，牠在一個月大時終支撐不住，在路邊停車場昏倒。當時，牠的現任飼主剛痛失了上隻貓咪「Chappie」，因此路經時不忍看見擁有著相同毛色的牠奄奄一息地躺在街頭，遂立即伸出援手。送醫檢查後，飼主發現Guppy情況危殆，不但體溫過低、身體開始僵硬，更患有滿身皮膚病。後來，飼主將Guppy帶回家，親自抱著牠在暖爐前取暖，並將食物一點一滴灌進牠的口裏，鍥而不捨，牠才終於有所反應。

Guppy憑著一副愁眉苦臉和水桶身形吸引粉絲。（Instagram@gupitaro）

飼主為牠取名Guppy，即「Good」和「Happy」的意思，寓意希望牠一直過得安好快樂。誠如飼主所願，Guppy入屋後生活得無憂無慮，自然心廣體胖，體重在絕育後亦急速增長；圓潤的身形配上那憂鬱的眼神，簡直可說是「貓界梁朝偉」，不費吹灰之力就迷倒了一眾網民。

▼▼▼▼虎斑貓「皮皮」胖得似海蔘，但牠的真實體重卻讓網民們崩潰！！▼▼▼▼