【毛孩與我】忌廉哥離世一個月　小高午夜夢迴重遇牠　結局超失落

5月24日，是全港貓迷最黑暗的一天，因為「尖東忌廉哥」在那天因胃癌病逝，終年14歲。一個月轉眼過去，有人早已遺忘，但有人仍魂牽夢縈。忌廉哥主人高先生及太太飼養忌廉哥十多年，面對愛貓逝世，他們努力振作，但午夜夢迴仍彷彿能瞥見那抹熟悉的身影，猶如牠從未離開。

香港最紅貓店長「尖東忌廉哥」於5月病逝，告別儀式於月初舉行，當日多名粉絲冒雨參加，只為再見忌廉哥一面。轉眼牠已離去一個月，不少粉絲的心情已逐漸平復，而飼主高先生夫婦亦正學習慢慢放下傷痛，重回正常生活。然而，只有他們才知道，心底從此多了一份難以名狀的空虛。

香港最紅貓店長「尖東忌廉哥」於5月病逝，告別儀式於月初舉行。（吳嘉俊攝）

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半夜錯覺驚見忌廉哥回魂

去年9月，向來貪吃的忌廉哥忽爾食慾大減，求醫後確診末期胃癌，苦苦撐至5月終不敵病魔。雖然忌廉哥已踏上彩虹橋，但牠在高先生夫婦的生活中，仍身影處處。牠病重期間，二人經常半夜醒來看顧牠，即使現時已毋須再照顧牠，但二人仍改不掉淺眠的習慣。高先生坦言，經常在夜半迷濛間誤看到忌廉哥的身影，「我依家夜晚起身，突然之間望到個公仔，都以為係佢坐咗喺到。」

仍盼日後再續前緣

縱使有多不捨，仍難以逆轉生離死別，高先生嘆道：「我哋好想留住佢，但佢病嘅時候太辛苦，應該放手嘅時候我哋都要放手啦。」有人曾說告別式其實並非為先人而辦，而是為留下來的人而辦，好讓他們能鬆開攥緊的回憶，告別過去。興許記憶會隨時間而變淡，但心意總不會因此褪色，高先生仍期盼著有日能以別種方式與忌廉哥再聚，「如果佢真係輪迴轉世，我梗係希望佢做返人啦，做我嘅屋企人或者孫，當然希望同佢再續呢段緣分。」

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