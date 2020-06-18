【湖南】狗狗偷走想解釋一個「生理需要」　下秒遭城管亂棍打死

生活在城市裏的狗狗，為了安全起見，上街放電時一定要牽好狗繩。在湖南近日便發生一宗因沒狗繩牽着，狗狗活活被打死的慘事。雖然狗主表示，當時是狗狗突然奪門而出，來不及扣上狗繩，沒想到狗狗就此便被城管打死。

狗狗嘟嘟慘遭城管活活打死，不少人覺得這做法過了火。（梨視頻）

這宗令人不安的事件，發生在湖南永州街的路上。從影片可看到，一隻白色狗狗被兩名穿上制服的人，用木棍亂打，最終因此喪命。事後城管有與狗主聯絡，狗主指自己平日也會牽繩放狗，但沒想到今次狗狗會衝了出門，最終釀成慘劇。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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城管事後找到了狗主，狗主強調這狗狗是有證件的。他平日也會牽繩帶狗狗上街去廁所，這次是準備帶牠放電，沒想到女兒開門時狗狗奪門而出，結果便被城管打死。

事件曝光後，網民議論紛紛，有人認為「最討厭不牽繩的人，活確」、「「不管你有沒有證，只要出門沒牽繩子，我就支持城管」、「我怕狗，打死了不會亂咬人」。

但另一方面，也有人認為「遛狗不牽繩，一律捕殺」這做法是有問題，「城管有什麼權力自己立法？」、「打着旗號在發洩，可恥」、「怎麼下得了手的」、「該受罰的是主人」、「野蠻執法」、「不牽繩不對，但不應粗暴殘忍殺狗」、「不由分說將狗狗打死，是過了火」。你又認為城管這樣做有沒有問題呢？

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