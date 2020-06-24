林作指當初養狗為追女　笑言狗狗個性最似自己：牠能分辨靚女

林作（Joseph）本身是大律師，近年轉型投身娛樂圈，又是補習故師、專欄作家、保險顧問，最近更經營二手名牌店，實在是個大忙人。不過，他從沒忽略家中養的狗狗Aldo，更在社交平台不時會分享與狗狗合照，笑稱狗似主人形：「一樣鹹濕。」

林作笑稱狗狗與自己一樣「鹹濕」。（ig@jolamchok）

林作曾經是大律師，但卻毅然投身補習界，又踏足娛樂圈，近期更經營二手名牌店，絕對是個大忙人。不過，他從沒忘記家中愛犬Aldo，再忙也經常在社交平台分享與狗狗合照，更經常稱狗狗和自己很相似：「同樣鹹濕！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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林作接受傳媒採訪時曾透露，小時候其實自己很怕狗，更曾在公園被大狗追至跌倒。不過，17年時在女友陪同下，在狗場買了第一隻狗狗，更稱當時全是為了追女仔。

縱然口裏說是為追女仔，但林作照顧Aldo還是無微不至的。由於沒養過狗，他就曾帶着狗狗一起上訓練課，從基本指令學起，希望與狗狗相處得更融洽。

每次有人問Aldo是什麼品種的狗狗時，林作總是相當高興地訴說，牠是一隻松鼠狗與貴婦狗的混血兒。據悉Aldo的爸爸是松鼠狗，在狗場半夜翻場，並遇上了貴婦狗，然後生了3隻小狗。兄弟兩人似爸爸，只有Aldo似媽媽而且是黑色。

同樣鹹濕

林作稱Aldo還有一樣東西與自己很相似，就是很「鹹濕」。牠能分辨靚女與否，只有靚女抱着時才會乖，更會借機親近。但當自己想抱Aldo時，牠總是會掙扎離開。

每次林作拍片時，Aldo都在對毛公仔下手。（ig@jolamchok）

從林作的FB和IG裏，不時都會見到Aldo在磨蹭公仔。他更笑指就算自己躺在梳化時，Aldo也會上前磨蹭，但這是狗狗天性，不會去阻止！

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